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Xiaomi оголосила дату презентації флагманського Mi11: коли покажуть новинку

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Відома дата презентації Xiaomi Mi11 - фото 1
Відома дата презентації Xiaomi Mi11

Підбивши підсумки серії інсайдерських звітів, пов'язаних з новим смартфоном Xiaomi на платформі Snapdragon 888, представники компанії назвали офіційну дату презентації пристрою. Схоже, що Xiaomi дійсно стане першим брендом, який випустить свій гаджет на базі новітнього чипа Qualcomm.

Пресслужба Xiaomi опублікувала тизер пристрою, що розкриває дату анонсу новинки – 28 грудня 2020 року. При цьому виробник як і раніше не вказує будь-яких технічних характеристик і специфікацій пристрою.

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Xiaomi Mi11 уже встиг пройти сертифікацію відразу у декількох регуляторів. За попередньою інформацією, крім флагманського чипа Snapdragon 888, смартфон отримає аж до 12 ГБ оперативної пам'яті, швидку 55-ватну зарядку і 120-герцовий 2К-дисплей. Також є дані про оснащення гаджета 108-мегапіксельною камерою.

Xiaomi оголосила дату презентації флагманського Mi11: коли покажуть новинку - фото 440178

Також у мережі уже з'явилися результати Xiaomi Mi11 у бенчмарку Geekbench. Під час випробувань гаджет з модельним номером M2011K2C, що працює під управлінням Android 11 і отримав 12 ГБ оперативної пам'яті, набрав 1135 і 3642 бали у дисциплінах з навантаженням на одне і всі ядра CPU відповідно.

Xiaomi оголосила дату презентації флагманського Mi11: коли покажуть новинку - фото 440177

Очікується, що Xiaomi випустить одразу кілька версій смартфона. Крім Mi11 буде доступна й просунута модифікація з приставкою Pro.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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