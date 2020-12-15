Оновіть негайно: фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 отримав нову круту функцію

Серія фітнес-трекерів Mi Band – найпопулярніша лінійка наручних пристроїв від Xiaomi. Компанія підтримує популярну серію аксесуарів, випускаючи оновлення прошивки. Одне з останніх додало круту функцію для Xiaomi Mi Band 5. Розповідаємо, чому варто оновити свій браслет.

Черговий апдейт розширить функціональність п'ятого покоління "розумних" браслетів бренду, власники яких зможуть скористатися новою "медичною" опцією.

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Представлений цього літа Xiaomi Mi Band 5 першим у серії отримає підтримку цілодобового моніторингу якості сну при оновленні до версії прошивки 1.0.2.46. Це означає, що статистика фаз сну користувача у мобільному додатку буде доступна не лише за ніч, а й за всю добу. Таке нововведення стане в пригоді людям з "плаваючим" графіком роботи, а також прихильникам післяобіднього сну.



Xiaomi Mi Band 5 "навчився" цілодобово моніторити якість сну

Крім цього, оновлення додасть підтримку чотирьох нових мов – індонезійської, грецької, в'єтнамської та івриту, а також оновить список функцій модифікації браслета з чіпом NFC для китайського регіону.

Щоб встановити нову прошивку v1.0.2.46, користувачам необхідно оновити додаток Mi Fit до версії 4.8.0.

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