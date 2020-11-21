Глава Xiaomi зруйнував 3 головні міфи про компанію

Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюн у рамках конференції Yabuli Forum 2020 розповів про 3 ключові міфи, пов'язані з китайським виробником електроніки. Топ-менеджер торкнувся питання якості, оригінальності та технологій продукції, яку випускає компанія.

Лей Цзюн підкреслив, що пов'язаних з Xiaomi стереотипів значно більше, але він хотів би виділити 3 ключові. Пройдемося по них, аби трішки змінити вашу думку про продукцію китайської компанії.

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По-перше, поширена думка, що компанія випускає низькоякісну продукцію – хибна. Топ-менеджер пов'язує це з тим, що компанія прагне максимально утримувати роздрібну ціну. Тому користувачі, стикаючись з тим, що пристрої конкурентів коштують значно дорожче, підсвідомо вважають гаджети Xiaomi продукцією невисокої якості.

Стосовно цього засновник компанії зазначив, що в її асортименті є першокласні пристрої на кшталт флагманського смартфона Mi10 Ultra і преміальна модель 98-дюймового телевізора вартістю $ 3000, який є шалено популярним.



Виторг Xiaomi й конкурентів у третьому кварталі 2020 року

По-друге, Xiaomi зовсім не виробляє всю свою продукцію на стороні. Виробничі потужності бренду включають власне висококласне обладнання й інтелектуальні лінії з високим відсотком автоматизації. Так, на території Ічжуан (Пекін) одна з таких фабрик випускає близько 10 мільйонів смартфонів на рік. І це при тому, що там працює лише сто співробітників.



Xiaomi випустила прозорий телевізор вартістю майже 8 тисяч доларів

Нарешті, третій міф про Xiaomi – думка, що компанія не приділяє належної уваги технологіям та інноваціям. Лей Цзюн заявив, що якщо у 2011 році виторг компанії становив лише $ 75 мільйонів, то вже до 2019 року він збільшився до $ 30 мільярдів. При цьому прямими конкурентами Xiaomi вважаються Apple, Samsung і HUAWEI, а досягти такого рівня без застосування сучасних технологій було б неможливо. Задля підтвердження своїх слів генеральний директор Xiaomi нагадав про просунуті камери, встановлені у флагманських смартфонах компанії, а також технології ультрашвидкий зарядки.

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