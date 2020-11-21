На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Глава Xiaomi зруйнував 3 головні міфи про компанію
-
- 17
Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюн у рамках конференції Yabuli Forum 2020 розповів про 3 ключові міфи, пов'язані з китайським виробником електроніки. Топ-менеджер торкнувся питання якості, оригінальності та технологій продукції, яку випускає компанія.
Лей Цзюн підкреслив, що пов'язаних з Xiaomi стереотипів значно більше, але він хотів би виділити 3 ключові. Пройдемося по них, аби трішки змінити вашу думку про продукцію китайської компанії.
Це цікаво: Аналітики розповіли, скільки Apple вдасться зекономити після відмови від процесорів Intel
По-перше, поширена думка, що компанія випускає низькоякісну продукцію – хибна. Топ-менеджер пов'язує це з тим, що компанія прагне максимально утримувати роздрібну ціну. Тому користувачі, стикаючись з тим, що пристрої конкурентів коштують значно дорожче, підсвідомо вважають гаджети Xiaomi продукцією невисокої якості.
Стосовно цього засновник компанії зазначив, що в її асортименті є першокласні пристрої на кшталт флагманського смартфона Mi10 Ultra і преміальна модель 98-дюймового телевізора вартістю $ 3000, який є шалено популярним.
Виторг Xiaomi й конкурентів у третьому кварталі 2020 року
По-друге, Xiaomi зовсім не виробляє всю свою продукцію на стороні. Виробничі потужності бренду включають власне висококласне обладнання й інтелектуальні лінії з високим відсотком автоматизації. Так, на території Ічжуан (Пекін) одна з таких фабрик випускає близько 10 мільйонів смартфонів на рік. І це при тому, що там працює лише сто співробітників.
Xiaomi випустила прозорий телевізор вартістю майже 8 тисяч доларів
Нарешті, третій міф про Xiaomi – думка, що компанія не приділяє належної уваги технологіям та інноваціям. Лей Цзюн заявив, що якщо у 2011 році виторг компанії становив лише $ 75 мільйонів, то вже до 2019 року він збільшився до $ 30 мільярдів. При цьому прямими конкурентами Xiaomi вважаються Apple, Samsung і HUAWEI, а досягти такого рівня без застосування сучасних технологій було б неможливо. Задля підтвердження своїх слів генеральний директор Xiaomi нагадав про просунуті камери, встановлені у флагманських смартфонах компанії, а також технології ультрашвидкий зарядки.
Читайте також: Блогер розповів про несподівану перевагу Xbox Series X над PlayStation 5
-
16:48На вершині Евересту виявили частки мікропластику
-
16:19Карантин вихідного дня: у МОЗ прокоментували результати першого тижня
-
15:48HBO зніме серіал за мотивами першої частини популярної гри The Last of Us
-
15:21Запальна Демі Роуз у куртці на голе тіло здивувала фанатів (18+)
-
14:51Глава Xiaomi зруйнував 3 головні міфи про компанію
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:20Справжні паскудники: епічні фото котів, які розсмішать до сліз
-
13:50Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
13:20Гаряча тенісистка: модель Келлі Гейл розбурхала своїми формами (18+)
-
12:54Рятувальники звернулись до українців з попередженням
-
12:23Яким знакам Зодіаку сьогодні варто обдумувати всі свої слова
-
11:52Чому корисно бути добрим: результати нового дослідження
-
11:36Привітання з Днем ангела Михайла 2020: найкращі вітання на іменини
-
11:21День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:56Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики
-
10:29Як жирні продукти не можна ігнорувати в раціоні
-
09:57Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз на суботу
-
09:26Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада
-
08:52Підліток розбив рідкісний італійський суперкар за 3 мільйони доларів: відео
-
08:19Чому так важливо замінити газовані солодкі напої на звичайну воду
- 20 листопада
-
23:05День ангела Михайла 2020: значення імені та характер його власників
-
22:50Картинки з Днем ангела Михайла: вітальні листівки, відкритки і фото
-
21:57Не роби так: 5 поширених чоловічих помилок під час кунілінгусу
-
21:38Аналітики розповіли, скільки Apple вдасться зекономити після відмови від процесорів Intel
-
13:50Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
11:21День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:26Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада
-
08:19Чому так важливо замінити газовані солодкі напої на звичайну воду
- 20 листопада
-
21:57Не роби так: 5 поширених чоловічих помилок під час кунілінгусу
-
18:0510 перевірених способів підняти собі настрій за будь-яких умов
-
13:17Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
11:19Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина