Xiaomi NoteBook Pro отримав оновлену версію

Компанія Xiaomi оновила 15-дюймовий Xiaomi NoteBook Pro. Ноутбук зберіг колишній дизайн, але отримав оновлене залізо, відеокарту і покращений екран.

Ноутбук оснащується 15,6-дюймовим дисплеєм, виконаним за технологією IPS. Ця матриця забезпечує реалістичні кольори і широкі кути огляду.

І ще: У мережу "злили" інтерфейс і рендери смарт-годинника Samsung Galaxy Watch 3

Розробники зробили повноцінний апгрейд заліза. Модельний ряд представлений двома пристроями, які відрізняються процесором, об'ємом оперативної пам'яті і місткістю SSD-накопичувача. Базова модель працює на процесорі Intel Core i5 10 покоління з частотою 4,2 ГГц і 8 Гб оперативної пам'яті, топова Intel Core i7 10 покоління 4,9 ГГц і 16 Гб оперативної пам'яті. Тепер ноутбук Xiaomi виконує завдання будь-якої складності ще швидше, ніж раніше.

Розробники поліпшили не тільки продуктивність, але і автономність. Завдяки акумулятору 50 Втч ноутбук працює до 17 годин без підзарядки, за цей час ви точно встигнете виконати все, що запланували. На додаток до гарної автономності є ще й швидка зарядка, з нею ноутбук заряджається з 0 до 50% за 40 хвилин.

Базова версія обійдеться покупцям у 850 доларів, топова близько 990 доларів, що нижче, ніж пропонують конкуренти.

Це цікаво: Зазіхнули на славу LG: Xiaomi випустила флагманський телевізор Mi TV Master