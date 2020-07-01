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У мережу "злили" інтерфейс і рендери смарт-годинника Samsung Galaxy Watch 3

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Samsung готує до випуску смарт-годинник Galaxy Watch 3 - фото 1
Samsung готує до випуску смарт-годинник Galaxy Watch 3

За останні кілька місяців інсайдери опублікували чимало витоків, пов'язаних зі смарт-годинником Samsung Galaxy Watch 3. Тепер же стараннями мережевого інформатора Макса Вайнбаха стали відомі і ключові програмні особливості аксесуара, а також нові деталі його інтерфейсу.

З коробки годинник отримає низку оригінальних "аналогових" циферблатів, скріншоти яких інсайдер опублікував у своєму Twitter-блозі.

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Особливістю їх дизайну стане наявність спеціальної інформативною області уздовж окружності екрану, на якій відображатиметься кількість пройдених кроків, рівень заряду акумулятора й інші статистичні дані у вигляді смужки прогресу.

У мережу 'злили' інтерфейс і рендери смарт-годинника Samsung Galaxy Watch 3 - фото 413460

Годинник також отримає покращений віджет погоди, який буде змінювати фонове зображення у залежності від актуального прогнозу, і просунутий жіночий календар. Інформатор зазначає, що смарт-годинник оснастять 8 ГБ вбудованої пам'яті, з якої 5,3 ГБ будуть доступні користувачеві.

У мережу 'злили' інтерфейс і рендери смарт-годинника Samsung Galaxy Watch 3 - фото 413461

Крім того, очікується поява нового віджету "Музика", поштового клієнта Outlook замість Samsung Email і можливість гнучкішої кастомізації інтерфейсу.

Новим витоком відзначився і авторитетний інсайдер Еван Бласс, відомий високою ймовірністю публікацій. Він розмістив у мережі якісні рендери неанонсованого "розумного" годинника, що демонструють особливості їх конструкції.

У мережу 'злили' інтерфейс і рендери смарт-годинника Samsung Galaxy Watch 3 - фото 413459
У мережу 'злили' інтерфейс і рендери смарт-годинника Samsung Galaxy Watch 3 - фото 413458

Попередня дата презентації пристрою – 5 серпня.

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Джерело: Android Authority
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