Xiaomi не перестає вражати: представлено пральну машину та обігрівач з Wi-Fi

Навіть у передсвятковій метушні Xiaomi не припиняє випускати нові продукти. Зустріти Новий рік китайська компанія пропонує в теплі та чистому одязі, представивши розумний обігрівач і не менш інтелектуальну пральну машину з функцією сушіння.

"Розумний" обігрівач від Xiaomi, як запевняє китайський виробник, не сушить повітря і нагріває приміщення швидше в порівнянні з аналогами та масляними радіаторами.

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Пристрій дозволяє виставити точне значення температури: 20 °C, 22 °C, 24 °C, 26 °C і 32 °C. Управління здійснюється за допомогою голосових команд через фірмову смарт-колонку або мобільний додаток Mijia.

"Розумний" обігрівач від Xiaomi

Обігрівач був випущений за $ 44 на краудфандинговому майданчику Xiaomi, де став справжнім хітом. За кілька днів його замовили близько 30 000 разів, що принесло компанії понад 1,3 мільйона доларів.

Ще однією передноворічною новинкою від Xiaomi стала "розумна" пральна машина з функцією сушки речей. Вона оснащена двигуном змінного струму, що забезпечує стабільне, ефективне, енергозберігаюче та безшумне прання. Максимальна швидкість обертання становить до 1400 оборотів/хв, що забезпечує прання та сушіння протягом однієї години.

Пральна машина з функцією сушки

За запевненням виробника, технологія сушки гарячим повітрям з конденсацією дозволяє одночасно обробляти кілька речей. Крім того, є постійний контроль температури, завдяки чому висушений одяг буде виглядати як випрасуваний. Всього машина підтримує 21 режим прання. Керувати процесом можна як з панелі на самому пристрої, так і через мобільний додаток. Пристрій вміщує до 10 кг речей при пранні і до 6 кг – при сушінні.

У Китаї Xiaomi Mijia smart Washing and Drying Machine продається за ціною $ 364.

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