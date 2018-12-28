На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Xiaomi не перестає вражати: представлено пральну машину та обігрівач з Wi-Fi
-
- 15
Навіть у передсвятковій метушні Xiaomi не припиняє випускати нові продукти. Зустріти Новий рік китайська компанія пропонує в теплі та чистому одязі, представивши розумний обігрівач і не менш інтелектуальну пральну машину з функцією сушіння.
"Розумний" обігрівач від Xiaomi, як запевняє китайський виробник, не сушить повітря і нагріває приміщення швидше в порівнянні з аналогами та масляними радіаторами.
І ще: Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
Пристрій дозволяє виставити точне значення температури: 20 °C, 22 °C, 24 °C, 26 °C і 32 °C. Управління здійснюється за допомогою голосових команд через фірмову смарт-колонку або мобільний додаток Mijia.
Обігрівач був випущений за $ 44 на краудфандинговому майданчику Xiaomi, де став справжнім хітом. За кілька днів його замовили близько 30 000 разів, що принесло компанії понад 1,3 мільйона доларів.
Ще однією передноворічною новинкою від Xiaomi стала "розумна" пральна машина з функцією сушки речей. Вона оснащена двигуном змінного струму, що забезпечує стабільне, ефективне, енергозберігаюче та безшумне прання. Максимальна швидкість обертання становить до 1400 оборотів/хв, що забезпечує прання та сушіння протягом однієї години.
За запевненням виробника, технологія сушки гарячим повітрям з конденсацією дозволяє одночасно обробляти кілька речей. Крім того, є постійний контроль температури, завдяки чому висушений одяг буде виглядати як випрасуваний. Всього машина підтримує 21 режим прання. Керувати процесом можна як з панелі на самому пристрої, так і через мобільний додаток. Пристрій вміщує до 10 кг речей при пранні і до 6 кг – при сушінні.
У Китаї Xiaomi Mijia smart Washing and Drying Machine продається за ціною $ 364.
Читайте також: 4G та візит Робота Софії: техноперемоги України в 2018 році
-
15:45Cadillac підготував лімітовану версію позашляховика Escalade
-
15:28Лілія Ребрик показала зворушливе сімейне фото
-
15:13Xiaomi не перестає вражати: представлено пральну машину та обігрівач з Wi-Fi
-
14:51Де зустріти Новий рік 2019: ідеальні гірськолижні курорти
-
14:43Катя Осадча вразила новорічним образом
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
14:21Дивіться трейлер мелодрами від продюсера Ла-Ла Ленд
-
14:14У Франції на фермі народився рідкісний кенгуру-альбінос: фотофакт
-
13:58KAZKA – CRY: вийшла англомовна версія хіта Плакала (текст, переклад)
-
13:52Як виглядає найгірший смартфон 2018 року
-
13:39Супрун розповіла, чи допоможе активоване вугілля від похмілля
-
13:20В якому місті Шахтар прийме Айнтрахт: офіційно
-
13:13Фахівці з'ясували, хто ризикує стати буйним сновидою
-
12:41Періс Хілотон поділилася з шанувальниками дитячими знімками
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:31Меган Маркл розповіла, коли стане мамою
-
12:14Дослідники помітили в Бразилії унікальну тварину
-
11:43Маколей Калкін змінить ім'я на обране фанатами
-
11:27У мережі показали реакцію собаки на улюблені іграшки: веселе відео
-
11:05Зважені та щасливі 8: шокуючі фото, як схудли переможці шоу
-
10:47Apple припиняє збірку iPhone в Китаї: відома причина
-
10:19Маша Єфросиніна вразила шанувальників розкішним образом
-
09:49Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки
-
09:21Вперше в історії людина самостійно перетнула Антарктиду
-
08:51Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошено склад журі
-
14:51Де зустріти Новий рік 2019: ідеальні гірськолижні курорти
-
13:58KAZKA – CRY: вийшла англомовна версія хіта Плакала (текст, переклад)
-
11:05Зважені та щасливі 8: шокуючі фото, як схудли переможці шоу
-
07:14Прогноз погоди в Україні 28 грудня
- 27 грудня
-
20:56Не ігноруйте! Названі основні ознаки виснаження
-
18:00Гурт KAZKA та українське кіно: головні культурні досягнення 2018
-
16:00ТОП-10 зарубіжних книжок 2018 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
14:21Спортивні досягнення українців у 2018 році: є, чим пишатися
-
11:30Долучайся до найдобрішої зимової акції!
-
10:21Нові пісні грудня: плейлист популярної музики
-
07:16Прогноз погоди 27 грудня в Україні
- 26 грудня
-
21:00Переможець Мастер Шеф 8 – Іван Міланович: біографія і фото
-
18:05Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
-
16:15ТОП-10 курйозів 2018 року, які неабияк розсмішили мережу
-
14:21Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
-
12:144G та візит Робота Софії: техноперемоги України в 2018 році
-
09:51У ДСНС оголосили попередження для українців
-
07:15Прогноз погода 26 грудня в Україні
- 25 грудня
-
19:59Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів
-
17:15Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
-
13:53Аніта Луценко розповіла про популярну проблему жінок
-
10:50Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок
- 24 грудня
-
22:12Ярмоленко став найдорожчим українським футболістом в світі
-
19:54Як уникнути похмілля після вдалого застілля
-
16:21Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі