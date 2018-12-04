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Xiaomi назвала смартфони, які не оновляться до MIUI 10

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MIUI 10 вийде не для всіх смартфонів - фото 1
MIUI 10 вийде не для всіх смартфонів / XDA Developers

2018-ий рік добігає до свого логічного кінця, а це означає, що китайська корпорація Xiaomi нарешті може назвати смартфони, які не будуть оновлені до MIUI 10 не лише в цьому році, а й узагалі!

Xiaomi офіційно назвала смартфони, які ніколи не отримають оновлення. Причина проста – вони надто сильно застаріли, що унеможливлює випуск актуальної версії MIUI.

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Прошивка MIUI 10, в залежності від моделі телефону, може базуватися на Android Nougat, Oreo або ж Pie. Це програмне забезпечення додає підтримку ШІ при роботі з камерою для покращення якості знімків, містить у собі нові звуки та системні анімації, підвищує час автономної роботи та продуктивність, повністю змінює зовнішній вигляд всього інтерфейсу і меню багатозадачності, додає підтримку автомобільного режиму, а також містить в собі ще кілька нововведень.

Низка смартфонів Xiaomi не отримають MIUI 10 - фото 293315
Низка смартфонів Xiaomi не отримають MIUI 10

За офіційними даними з форуму розробників, прошивка MIUI 10 абсолютно точно ніколи не буде випущена для смартфонів: Mi 1S, Mi 2, Mi 2A, Mi 2S, Mi 4i, Mi Note, Mi Note Pro, Mi Pad 2, Mi Pad 7.9, Redmi, Redmi 1S, Redmi 2, Redmi 2 Prime, Redmi 2 Pro, Redmi 2A, Redmi 3, Redmi 3 Pro, Redmi Note, Redmi Note 2 і Redmi Note Prime. Відповідно, всі телефони, які є ще більш старими, останню версію також не отримають. Для всіх мобільних пристроїв зі списку вище останньою прошивкою стала MIUI 9.

Важливо розуміти, що компанія Xiaomi напевно оновила б всі ці смартфони, і навіть кілька планшетів, до прошивки MIUI 10, якби не один нюанс. Річ у тім, що це програмне забезпечення має працювати хоча б на базі Android Nougat, а щоб встановити операційну систему на будь-які електронні гаджети потрібні актуальні драйвери, які випускають виробники різних комплектуючих.

Компанії Qualcomm і MediaTek намагаються не обтяжувати себе подібними зобов'язаннями, тому продукцію на базі їх процесів неможливо оновити до актуального ПЗ вже через кілька років після її виходу на ринок. Раніше вдалося з'ясувати, що китайська корпорація Xiaomi оновила до прошивки MIUI 10 понад 40 моделей смартфонів.

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Джерело: AKKET
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