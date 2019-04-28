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Xiaomi може випустити власну кредитну карту

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Xiaomi може випустити свою кредитку - фото 1
Xiaomi може випустити свою кредитку

Китайський ресурс My Drivers опублікував постер із зображенням кредитної картки та логотипом Xiaomi. Це зображення може відчити про те, що компанія може піти шляхом Apple, випустивши свою кредитку.

Поки жодної інформації про продукт немає, але, судячи з усього, карта буде схожа на Apple Card.

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За неперевіреною інформацією, карту планують випустити в партнерстві з декількома великими китайськими банками.

Xiaomi може випустити власну кредитну карту - фото 324494

Передбачається, що продукт буде називатися Mi Card і з'явиться в обігу дуже скоро. Чи випустить Xiaomi її у фізичному виконанні, або буде надавати всім охочим лише віртуальний варіант – теж поки не зрозуміло. Є припущення, що власники зможуть використовувати її тільки в Китаї.

Представники Xiaomi поки ніяк не прокоментували ситуацію.

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Джерело: mydrivers
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