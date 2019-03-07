Xiaomi Mi9 став останнім недорогим флагманом компанії

За останні кілька років ціни на флагманські смартфони упевнено перейшли за позначку у $ 1000, і продовжують невпинно рости. На їх фоні апарати китайських брендів здавалися значно вигіднішою пропозицією, але незабаром ситуація зміниться.

Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що недавно представлений Mi9 може стати їхнім останнім флагманом, який пропонується за ціною менше, ніж 3000 юанів (близько $ 447).

І ще: Xiaomi Mi9 перевірили в AnTuTu: Snapdragon 855 вражає своєю потужністю

Ми хочемо позбавитися тієї репутації, коли наші смартфони коштують менше ніж 2000 юанів (близько 300 доларів). Ми хочемо інвестувати більше та робити найкращі продукти. У майбутньому наші пристрої можуть стати дорожчими, несильно, але все ж дорожче, – заявив Лей Цзюнь під час інтерв'ю.

На суббернд Redmi нововведення не поширюється

Таким чином, майбутні гаджети Xiaomi будуть коштувати більше за попередників, але водночас мають стати кращими за них у технічному плані. При цьому компанія дотримується правила, що чистий прибуток після оподаткування для смартфонів і інших гаджетів становить лише 5%.

Важливо відзначити, що перегляд цінової політики поки стосується лише флагманських пристроїв Xiaomi, тоді як бюджетні апарати Redmi це не повинно ніяк торкнутися.

Читайте також: Redmi Note 7 Pro: найпотужніший бюджетник компанії