Redmi Note 7 Pro: найпотужніший бюджетник компанії

Незабаром після анонсу свого першого смартфона бренд Redmi представив "заряджену" модифікацію гаджета під назвою Redmi Note 7 Pro. Ключовими фішками новинки стали продуктивний процесор Snapdragon і просунутий 48-мегапіксельний сенсор основної камери за доступною ціною.

Під "капотом" Redmi Note 7 Pro розмістився восьмиядерний процесор Snapdragon 675 з максимальною тактовою частотою 2,0 ГГц. Також смартфон оснастили 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X у залежності від конфігурації та графічним прискорювачем Adreno 612.

І ще: Ультрабюджетний Redmi Note 7 з тріском провалив тест на міцність

Для зберігання даних передбачений вбудований накопичувач місткістю 64 або 128 ГБ, передбачена можливість розширення сховища за допомогою слота microSD.

Діагональ 2,5D IPS-дисплея з роздільною здатністю Full HD+ зі співвідношенням сторін 19,5: 9, яскравістю 450 ніт і краплеподібним вирізом для фронталки, становить 6,3 дюйма. Захист екрану від механічних впливів забезпечує загартоване скло Gorilla Glass 5, додатково передбачено покриття корпусу P2i, яке захищає від бризок.

Основна подвійна камера з цифровим стабілізатором зображення представлена ​ сенсором Sony IMX586 на 48 Мп з діафрагмою f / 1.79 і допоміжним на 5 Мп. Селфі-модуль отримав єдиний датчик на 13 мегапікселів з підтримкою Face Unlock.

У список можливостей основної камери, крім функцій штучного інтелекту для розпізнавання сцени, автоналаштування контрастності та постобробки кадрів входять налаштовуваний ефект боке, б'ютіфікатор для фронтального модуля, режим нічної зйомки і запис відео з роздільною здатністю 4K.

Крім гнізда USB Type-C смартфон отримав ІЧ-порт і 3,5-мм аудіороз'єм для під'єднання навушників. Сканер відбитків пальців розташувався по центру скляної задньої кришки. За автономність відповідає акумулятор на 4000 мАг з підтримкою технології Quick Charge 4.

Технічні характеристики Redmi Note 7 Pro:

Процесор: 11-нм восьмиядерний Qualcomm Snapdragon 675, 2,0 ГГц, GPU Adreno 612

Дисплей: IPS, 2,5D, 6,3 ", 2340x1080, 19,5: 9

Оперативна пам'ять: 4/6 ГБ

Вбудована пам'ять: 64/128 ГБ, microSD до 256 ГБ

Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.79, PDAF, EIS) + 5 Мп

Фронтальна камера: 13 Мп

Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм аудіоджек

Операційна система: Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою MIUI 10

Розблокування: сканер відбитків пальців, Face Unlock

Зв'язок: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС

Габарити: 159,2 x 75,2 x 8,1 мм

Вага: 186 грамів

У продаж глобальна версія Redmi Note 7 Pro в чорному, синьому та червоному кольорах корпусу надійде 13 березня за ціною $ 196 за базову модифікацію 4/64 ГБ. Версія з 6 ГБ оперативки та 128 ГБ вбудованої пам'яті буде коштувати $ 238.

Читайте також: Xiaomi Mi9 перевірили в AnTuTu: Snapdragon 855 вражає своєю потужністю