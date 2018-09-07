Xiaomi Mi8 Youth: з'явилися рендери та ціна

У базі даних китайського телекомунікаційного агентства TENAA пройшов сертифікацію новий смартфон Xiaomi.

Регулятор розкрив не тільки зовнішній вигляд, але і деякі технічні характеристики апарату. Судячи з них, це ще одна версія флагманського Xiaomi Mi8, відома з витоків як Mi8 Youth. Крім того, китайські магазини вже оголосили ціну цієї моделі.

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За представленими зображеннями складно сказати, чи є у Xiaomi Mi8 Youth виріз в екрані або якого розміру у нього рамки. Зате ззаду ми бачимо горизонтально розташовану подвійну камеру та сканер відбитків пальців. Габарити пристрою – 156,4 х 75,8 х 7,5 мм, а вага – 169 г. Смартфон може бути доступний у таких кольорах: чорному, білому, золотому, рожевому, рожевому золоті, синьому, червоному, сірому, сріблястому, зеленому, синьо-фіолетовому та фіолетово-золотому.

Xiaomi Mi8 Youth / mysmartprice

Xiaomi Mi8 Youth / mysmartprice

Відомі характеристики Xiaomi Mi8 Youth:

6,26-дюймовий TFT-дисплей з роздільною здатністю 2280х1080 пікселів;

процесор Snapdragon 710;

4/6 ГБ оперативної пам'яті;

64/128 ГБ вбудованої пам'яті;

подвійна основна камера з роздільною здатністю 12 Мп;

фронтальна камера з роздільною здатністю 24 Мп;

акумулятор на 3 250 мАг.

Xiaomi Mi8 Youth / mysmartprice

Китайські магазини вже оголосили ціну на Xiaomi Mi8 Youth. Як і очікувалося, він буде коштувати від 1 999 юанів, що в за нинішнім курсом становить приблизно $ 290.

Презентація смартфона очікується 18-19 вересня.

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