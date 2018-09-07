Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Xiaomi Mi8 Youth: з'явилися рендери та ціна

  • 32
Xiaomi Mi8 Youth буде відрізнятися від старшого брата - фото 1
Xiaomi Mi8 Youth буде відрізнятися від старшого брата / Gagadget

У базі даних китайського телекомунікаційного агентства TENAA пройшов сертифікацію новий смартфон Xiaomi.

Регулятор розкрив не тільки зовнішній вигляд, але і деякі технічні характеристики апарату. Судячи з них, це ще одна версія флагманського Xiaomi Mi8, відома з витоків як Mi8 Youth. Крім того, китайські магазини вже оголосили ціну цієї моделі.

І ще: Скільки буде коштувати новий бюджетний iPhone

За представленими зображеннями складно сказати, чи є у Xiaomi Mi8 Youth виріз в екрані або якого розміру у нього рамки. Зате ззаду ми бачимо горизонтально розташовану подвійну камеру та сканер відбитків пальців. Габарити пристрою – 156,4 х 75,8 х 7,5 мм, а вага – 169 г. Смартфон може бути доступний у таких кольорах: чорному, білому, золотому, рожевому, рожевому золоті, синьому, червоному, сірому, сріблястому, зеленому, синьо-фіолетовому та фіолетово-золотому.

Xiaomi Mi8 Youth - фото 274729
Xiaomi Mi8 Youth / mysmartprice
Xiaomi Mi8 Youth - фото 274728
Xiaomi Mi8 Youth / mysmartprice

Відомі характеристики Xiaomi Mi8 Youth:

  • 6,26-дюймовий TFT-дисплей з роздільною здатністю 2280х1080 пікселів;
  • процесор Snapdragon 710;
  • 4/6 ГБ оперативної пам'яті;
  • 64/128 ГБ вбудованої пам'яті;
  • подвійна основна камера з роздільною здатністю 12 Мп;
  • фронтальна камера з роздільною здатністю 24 Мп;
  • акумулятор на 3 250 мАг.
Xiaomi Mi8 Youth - фото 274730
Xiaomi Mi8 Youth / mysmartprice

Китайські магазини вже оголосили ціну на Xiaomi Mi8 Youth. Як і очікувалося, він буде коштувати від 1 999 юанів, що в за нинішнім курсом становить приблизно $ 290.

Презентація смартфона очікується 18-19 вересня.

Читайте також: Nokia з п'ятьма камерами показали на фото

Джерело: mysmartprice
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати на Крит
  • 15:17, 04 вересня
  • 468
5 нових книжок вересня, вартих вашої уваги
  • 13:45, 06 вересня
  • 222
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 485670
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології