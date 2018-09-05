Xiaomi Mi8 вийде у двох нових версіях

У травні цього року Xiaomi представила відразу три модифікації флагманського смартфона Mi8: базову модель Mi8, спрощений Mi8 SE і Mi8 Explorer Edition з прозорою задньою кришкою, системою 3D-сканування обличчя, 8 ГБ оперативної пам'яті та сканером відбитків пальців в екрані.

Тепер же стало відомо про швидкий випуск ще двох апаратів лінійки Mi8, кожен з яких отримає свої унікальні відмінності.

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Xiaomi Mi8 Youth буде доступний в трьох версіях: 4 + 64 ГБ, 6 + 64 ГБ і 6 + 128 ГБ. Повідомляється, що він отримає 8-ядерний процесор Snapdragon 710, як Mi8 SE. У всьому іншому, включаючи камеру, він буде ідентичний звичайному Mi8. Ймовірно, недавній витік про новий смартфон лінійки Mi8 за $ 299 стосувався саме цього апарату.

Так можуть виглядати нові Xiaomi Mi8 / mysmartprice

Другою новинкою стане Xiaomi Mi8 Screen Fingerprint Edition. Модель вийде в двох версіях: 6 + 128 ГБ і 8 + 128 ГБ. Судячи з назви, він отримає вбудований в екран сканер відбитків пальців. Правда, прозорої кришки, як в Explorer Edition, у нього не буде. За іншим характеристикам апарат виявиться повною копією звичайного Mi8.

Очікується, що Xiaomi Mi8 Youth і Mi8 Screen Fingerprint Edition будуть представлені до кінця місяця.

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