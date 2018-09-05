Який вигляд має новий смартфон Sharp 801SH: відеофакт

У мережі з'явилось відео з топовим смартфоном бренду Sharp 801SH, який поки має кодове ім'я Johnny.

За останні кілька місяців компанія Sharp презентувала три нові смартфони у Європі – це Aquos B10, Aquos C10 і недавно анонсований Aquos D10. Однак, за словами експертів, це все гаджети середньої ланки. Тому зараз бренд працює над флагманом для Європи, який вже помітили на виставці IFA 2018.

І ще: Mi Mix 3 з революційним дизайном потрапив на відео

Смартфон Sharp, модель якого 801SH, має кодове ім'я "Johnny". Новинка отримала 6.2-дюймовий гнучкий OLED-дисплей із роздільною здатністю 3120 x 1440. Також гаджет працює на Snapdragon 845 і має 6 Гб оперативної пам'яті +128 Гб. На задній панелі розміщується лише одна камера на 23 Мп. Поки більше деталей щодо новинки не розкривають.

Читайте також: Інженери знайшли нову уразливість в Android