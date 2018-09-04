Mi Mix 3 з революційним дизайном потрапив на відео

Випуск смартфона очікується в найближчий місяць. Гаджет буде безрамковий з висувною селф-камерою.

Флагманський смартфон Xiaomi Mi Mix 3, оснащений висувною селф-камерою, показали на відео. Офіційна презентація гаджета повинна відбутися в найближчий місяць.

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Ключовою особливістю смартфона є його висувна фронтальна камера. Також помітно тоншими стали рамки, в порівнянні з попередником.

Висувна камера потрібна була для того, щоб зменшити рамки смартфона і при цьому розмістити фронтальну камеру і динамік.

В основу гаджета ліг топовий процесор Snapdragon 845. Також новинка отримала 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої.

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