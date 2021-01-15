Xiaomi Mi11 зійшовся у фотобитві з iPhone 12 Pro Max: хто кого

На презентації флагманського Mi11 компанія Xiaomi неодноразово порівнювала його з iPhone. Особливо в плані камери. Тепер же у мережі вже з'явилися огляди та порівняння якості зйомки найкращого на сьогодні смартфона китайської фірми та топового "яблучного" апарата.

Автор YouTube-каналу Frankie Tech провів порівняння камер Xiaomi Mi11 і Apple iPhone 12 Pro Max – найкращих смартфонів обох компаній, що доступні зараз на ринку. Задля справедливості варто зазначити, що камера iPhone 12 Pro Max за якістю в режимі автоматичної зйомки несуттєво відрізняється від доступніших iPhone 12 Pro і навіть iPhone 12.

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На перший погляд, фотографії дуже схожі між собою, за винятком тільки холодніших відтінків у Xiaomi Mi11 і тепліших – в iPhone 12 Pro Max. Однак при наближенні у більшості випадків знімки з iPhone виявляються більш деталізованими. І це попри 108-мегапіксельну камеру в Xiaomi Mi11, тоді як в розпорядженні конкурента всього 12 Мп.

Ще одна явна відмінність – ширший динамічний діапазон в iPhone 12 Pro Max, що особливо добре видно по структурі поверхонь і неба, на якому значно менше засвітів від сонця.

З чуток, скоро Xiaomi представить Mi11 Pro. Його порівняння з апаратами Apple буде значно цікавішим: очікується і краща камера, і ближча ціна.

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