Представлено Samsung Galaxy S21: технічні характеристики, огляд і ціни

У рамках спеціального заходу Samsung Unpacked, який відбувся 14 січня, компанія показала низку пристроїв. Зокрема, нам представили топові смартфони Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + та Galaxy S21 Ultra. До вашої уваги технічні характеристики, огляд і ціни смартфонів.

14 січня компанія Samsung представила флагманські смартфони Galaxy S21, S21 + та Galaxy S21 Ultra. Розповідаємо у матеріалі Радіо МАКСИМУМ, чим відрізняються гаджети. До вашої уваги технічні характеристики, а також особливості новинок.

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Samsung Galaxy S21 та Galaxy S21 +

Galaxy S21 і S21 + спереду практично не відрізняються від попередників, а ось ззаду виробник повністю змінив дизайн блоку камер: тепер він плавно "випливає" з бічної металевої рамки, стаючи її продовження. Базова модель отримала плоский 6,2-дюймовий екран, тоді як у 6,7-дюймової plus-версії є невеликий вигин з боків.



Galaxy S21 та Galaxy S21 + отримали 6,2-дюймовий і 6,7-дюймовий екрани

В обох смартфонах використовується матриця Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 120 Гц. Остання динамічно змінюється у межах від 48 до 120 Гц у залежності від активного контенту, забезпечуючи баланс між якістю зображення й енергоспоживанням. Крім того, Samsung використовує технології штучного інтелекту для ефективної регулювання рівня синього світла, щоб знизити навантаження на очі користувачів.

Апаратна платформа – флагманський процесор Exynos 2100, виконаний за 5-нм техпроцесом. У порівнянні з минулим поколінням, продуктивність CPU зросла на 20%, GPU – на 35%, а відповідальний за ШІ-завдання співпроцесор став удвічі швидшим. На деяких ринках Galaxy S21 і S21 + поставлятимуться з процесором Snapdragon 888.

Камери у смартфонах повністю ідентичні. Спереду це один 10-мегапіксельний модуль з автофокусом на базі технології Dual Pixel. Ззаду розташувалися основна ширококутна камера на 12 Мп з оптичною стабілізацією зображення (OIS), ультраширококутний на 12 Мп з кутом огляду 120 градусів і телеоб'єктив на 64 Мп з 3-кратним зумом і OIS. У порівнянні з минулим поколінням апаратні зміни не настільки великі, тому виробник багато уваги приділив програмним поліпшенням.



Працюють смартфони на базі топового процесора Exynos 2100

Смартфони серії Galaxy S21 дозволяють під час зйомки відео з роздільною здатністю 8K робити високодеталізовані фотографії, зберігаючи у невеликій анімації все, що відбувається за кілька секунд до і після натискання кнопки спуску затвора. Завдяки можливості знімати одночасно на тильну та фронтальну камери користувач може показати свої емоції від побаченого. Покращили також стабілізацію: як при запису звичайного відео, так і при зйомці з зумом, а при 30-кратному наближенні або більше спрацьовує функція Zoom Lock, яка "блокує" зображення, якщо зафіксувати смартфон на дві секунди, що дозволяє зробити чіткий кадр.

Покращився також портретний режим: розмиття фону стало природнішим, є різні ефекти студійного освітлення. Функція Single Take дозволяє натисненням однієї кнопки зробити якісні фото або відео, віддавши весь процес "у руки" ШІ. Любителі знімати відео можуть використовувати одночасно кілька мікрофонів. Наприклад, смартфон буде записувати навколишні звуки, а Galaxy Buds Pro – голос власника або іншої людини.

Серед інших нововведень варто відзначити збільшений в 1,7 раза ультразвуковий сканер відбитків пальців, вбудований в екран, завдяки чому зросла швидкість і точність його спрацьовування. Модель Galaxy S21 + отримала підтримку технології Ultra-WideBand (UWB), тому смартфон можна використовувати для розблокування сучасних автомобілів замість звичайних ключів.

Технічні характеристики Galaxy S21 | S21 +:

Дисплей: 6,2" | 6,7", Dynamic AMOLED 2X, Full HD + (2400х1080), 120 Гц

Процесор: Exynos 2100 (5 нм) або Snapdragon 888 (5 нм) у залежності від ринку

Пам'ять: 8 + 128/256 ГБ

Основна камера: 12 Мп (f / 1.8, 1,8 мкм, Dual Pixel, OIS) + 12 Мп (120 °, f / 2.2, 1,4 мкм) + 64 Мп (f / 2.2, 0,8 мкм, 3х зум, OIS)

Фронтальна камера: 10 Мп (f / 2.2, 1,22 мкм, Dual Pixel)

Акумулятор: 4000 мАг | 4800 мАг

Зарядка: швидка провідна (25 Вт) + бездротова (15 Вт), реверсивна

Безпека: ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном

Захист від води: IP68

Звук: стерео з налаштуванням AKG, Dolby Atmos

SIM-карти: nano + eSIM

Додатково: підтримка Samsung Dex, Ultra-WideBand (тільки в S21 +)

ОС: One UI 3.1 на базі Android 11

Габарити: 151,7 х 71,2 х 7,9 мм | 161,7 х 75,6 х 7,8 мм

Вага: 172 г | 202 г

Ціна 800 доларів за Samsung Galaxy S21 та 1000 доларів за Galaxy S21 +.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Разом з Galaxy S21 і його збільшеним побратимом Galaxy S21 + компанія Samsung представила топовий Galaxy S21 Ultra. Він створений для тих, хто хоче отримати від смартфона найпередовіші технології та ще більше можливостей. Так, це перший смартфон лінійки Galaxy S підтримкою фірмового стилуса S Pen.



Samsung Galaxy S21 Ultra підтримує роботу S Pen

Galaxy S21 Ultra став не тільки найбільш просунутим смартфоном у серії, але і найбільшим. Він отримав 6,8-дюймовий дисплей з Dynamic AMOLED 2X, здатний працювати на частоті оновлення 120 Гц при повній роздільній здатності WQHD +. При цьому частота може динамічно змінюватися від 10 до 120 Гц у залежності від активного контенту. Максимальна яскравість дисплея становить 1500 ніт: найвищий показник серед усіх смартфонів Samsung і на 25% яскравіший у порівнянні з Galaxy S20. Технологія захисту очей на базі ШІ знижує рівень синього світла на 50%.

Дисплей Galaxy S21 Ultra розробили у співпраці з компанією Wacom, завдяки чому вдалося реалізувати підтримку електронного пера S Pen. З його допомогою користувачі можуть робити рукописні замітки, дистанційно керувати смартфоном і виконувати багато інших дій, що раніше були доступні тільки власникам пристроїв Galaxy Note. У новинці немає окремого роз'єму під стилус, тому Samsung розробила лінійку фірмових чохлів, в яких передбачене кріплення під аксесуар.

Набір камер помітно відрізняється від такого в Galaxy S21 і S21 + і складається з чотирьох модулів: основного на 108 Мп з оптичною стабілізацією зображення (OIS), ультраширіка на 12 Мп з кутом огляду 120 градусів, телевика на 10 Мп з 3-кратним оптичним зумом і ще одного телевика на 10 Мп з перископним об'єктивом, що забезпечує 10-кратне оптичне наближення. Додатково смартфон оснащений лазерним автофокусом для швидшого фокусування, а роздільна здатність фронтальної камери становить 40 Мп. Це перший апарат компанії, здатний знімати у 4K при 60 fps на будь-яку з доступних камер.



Гаджет отримав революційну 108-мегапіксельну камеру

В основній камері Galaxy S21 Ultra використовується новий 108-мегапіксельний сенсор, здатний відтворювати у 64 рази більше кольорів і втричі ширший динамічний діапазон. При використанні професійного режиму є можливість зйомки в HDR з 12-бітною глибиною кольору. У разі зйомки в умовах недостатнього освітлення 9 пікселів об'єднуються в один, в результаті чого сенсор перетворюється з 108-мегапіксельного з розміром пікселя 0,8 мкм на 12-мегапіксельний з великими пікселями розміром 2,4 мкм.

Galaxy S21 Ultra став першим смартфоном Samsung з підтримкою новітнього стандарту Wi-Fi 6E. За запевненням компанії, гру Fortnite розміром 6,5 ГБ можна завантажити всього за 8 секунд, тоді як при використанні Wi-Fi 6 на це потрібна була б 31 секунда. Крім того, новинка отримала підтримку технології Dual Bluetooth, що знижує витрату енергії при під'єднанні до інших пристроїв сімейства Galaxy. Нарешті, технологія Ultra-WideBand дозволяє використовувати S21 Ultra замість автомобільних ключів. Блоків живлення в коробці з жодним смартфоном тепер немає.

Технічні характеристики Galaxy S21 Ultra:

Дисплей: 6,8", Dynamic AMOLED 2X, WQHD + (3200х1440), 120 Гц 1500 ніт

Процесор: Exynos 2100 (5 нм) або Snapdragon 888 (5 нм) у залежності від ринку

Пам'ять: 12/16 ГБ + 128/256/512 ГБ

Основна камера: 108 Мп (f / 1.8, 0,8 мкм, фазовий автофокус, OIS) + 12 Мп (120 °, f / 2.2, 1,4 мкм) + 10 Мп (f / 2.4, 1,22 мкм, 3х оптичний зум, Dual Pixel, OIS) + 10 Мп (f / 4.9, 1,22 мкм, 10х оптичний зум, Dual Pixel, OIS) + лазерний автофокус

Фронтальна камера: 40 Мп

Акумулятор: 5000 мАг

Зарядка: швидка провідна (25 Вт) + бездротова (15 Вт), реверсивна

Безпека: ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном

Захист від води: IP68

Звук: стерео з налаштуванням AKG, Dolby Atmos

SIM-карти: nano + eSIM

Додатково: підтримка Samsung Dex, Ultra-WideBand, Wi-Fi 6E, Dual Bluetooth

ОС: One UI 3.1 на базі Android 11

Габарити: 165,1 х 75,6 х 8,9 мм

Вага: 228 г

Ціна на Samsung Galaxy S21 Ultra від 1200 доларів.

Який би зі смартфонів ви хотіли собі? Розповідайте у коментарях. Ми ж підозрюємо, що вам припав до душі Ultra з його топовими характеристиками.

Ціни на Samsung Galaxy S21 в Україні

Galaxy S21 – 26 999 гривень;

– 26 999 гривень; Galaxy S21 + – 31 999 гривень;

– 31 999 гривень; Galaxy S21 Ultra – 37 999 гривень.

Покупцям, котрі здійснять передзамовлення на смартфони до 4 лютого, отримають подарунки.

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