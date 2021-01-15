AnTuTu назвав найпотужніші смартфони 2020 року на глобальному ринку

Слідом за рейтингом продуктивності флагманських і середньобюджетних смартфонів, доступних тільки у Китаї, оглядачі бенчмарку AnTuTu опублікували аналогічні списки найпотужніших Android-пристроїв на міжнародному ринку. Підсумки 2020 року виявилися непередбачуваними.

Оскільки Xiaomi Mi11, побудований на базі флагманського процесора Snapdragon 888, зараз офіційно продається тільки в Китаї, лідером міжнародного рейтингу став HUAWEI Mate 40 Pro з 5-нм чипом Kirin 9000, який набрав в AnTuTu 657 784 бали. Друге місце посів iQOO Neo3 (646 016), а замикає трійку лідерів ASUS ROG Phone3 (630 307).

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У список також потрапили OPPO Find X2 (610 749), Samsung Galaxy Note20 Ultra (604 401), OnePlus 8 Pro (584 057), Xiaomi Mi 10T Pro (581 233) і Black Shark 3 (574 438). Замикають ТОП 10 флагманів Samsung Galaxy S20 FE і Poco F2 Pro, які набрали 574 187 і 572 474 "папуги" відповідно.

Рейтинг смартфонів середнього класу за підсумками 2020 року очолив HONOR 30 з результатом 404 970 балів. Він оснащений процесором Kirin 985, як і розташувався на другій сходинці списку HUAWEI nova 7 (402 080). Третє місце дісталося Redmi 10X (394 545), який побудований на базі MediaTek Dimensity 820.

Далі за списком йдуть: Xiaomi Mi 10T Lite 5G (331 796), Redmi K30 5G (325 915), Xiaomi Mi 10 Lite 5G (323 260), HUAWEI nova 7i (313 322), realme 7 (297 910), Redmi Note 8 Pro (292 901) і realme 6 на MediaTek Helio G90T (291 109).

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