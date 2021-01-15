Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

AnTuTu назвав найпотужніші смартфони 2020 року на глобальному ринку

  • 31
HUAWEI Mate 40 Pro очолив рейтинг AnTuTu - фото 1
HUAWEI Mate 40 Pro очолив рейтинг AnTuTu

Слідом за рейтингом продуктивності флагманських і середньобюджетних смартфонів, доступних тільки у Китаї, оглядачі бенчмарку AnTuTu опублікували аналогічні списки найпотужніших Android-пристроїв на міжнародному ринку. Підсумки 2020 року виявилися непередбачуваними.

Оскільки Xiaomi Mi11, побудований на базі флагманського процесора Snapdragon 888, зараз офіційно продається тільки в Китаї, лідером міжнародного рейтингу став HUAWEI Mate 40 Pro з 5-нм чипом Kirin 9000, який набрав в AnTuTu 657 784 бали. Друге місце посів iQOO Neo3 (646 016), а замикає трійку лідерів ASUS ROG Phone3 (630 307).

Це цікаво: Представлено Samsung Galaxy S21: технічні характеристики, огляд і ціни

AnTuTu назвав найпотужніші смартфони 2020 року на глобальному ринку - фото 443277

У список також потрапили OPPO Find X2 (610 749), Samsung Galaxy Note20 Ultra (604 401), OnePlus 8 Pro (584 057), Xiaomi Mi 10T Pro (581 233) і Black Shark 3 (574 438). Замикають ТОП 10 флагманів Samsung Galaxy S20 FE і Poco F2 Pro, які набрали 574 187 і 572 474 "папуги" відповідно.

Рейтинг смартфонів середнього класу за підсумками 2020 року очолив HONOR 30 з результатом 404 970 балів. Він оснащений процесором Kirin 985, як і розташувався на другій сходинці списку HUAWEI nova 7 (402 080). Третє місце дісталося Redmi 10X (394 545), який побудований на базі MediaTek Dimensity 820.

AnTuTu назвав найпотужніші смартфони 2020 року на глобальному ринку - фото 443276

Далі за списком йдуть: Xiaomi Mi 10T Lite 5G (331 796), Redmi K30 5G (325 915), Xiaomi Mi 10 Lite 5G (323 260), HUAWEI nova 7i (313 322), realme 7 (297 910), Redmi Note 8 Pro (292 901) і realme 6 на MediaTek Helio G90T (291 109).

Читайте також: Експерти DxOMark оцінили можливості камер Samsung Galaxy S20 FE

Джерело: Gizmochina
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 07 cічня, 09:21
  • 61579
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 07 cічня, 12:50
  • 144647
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1771
Загрузка...
Новини