Samsung Galaxy S21 й iPhone 12 порівняли у бенчмарку: результати

Apple iPhone 12 і Samsung Galaxy S21 на базі Snapdragon 888 уже неодноразово ставали героями різних тестів і оглядів, але при цьому тестувалися окремо. Блогер YouTube-каналу Speed Test G взявся за пряме порівняння флагманів різних брендів.

Він протестував Samsung Galaxy S21 й iPhone 12 під час виконання різних завдань – і визначив переможця, підкріпивши свої слова наочним відеороликом.

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У рамках імпровізованого змагання автор відео протестував обидва пристрої у бенчмарку Speed ​​Test GX 2.0, послідовно записуючи результати випробувань CPU, GPU і змішаного тестування. Примітно, що переможцем у всіх дисциплінах виявився iPhone 12, що працює під управлінням операційної системи iOS 14.2.

Блогер також зазначив, що Galaxy S21 поступився американському гаджету лише 5,7 секунди у загальному заліку, а відставання в окремих випробуваннях в цілому було незначним.

Тож при повсякденному використанні різниця у "синтетичній" продуктивності для власника будь-якого з протестованих пристроїв буде невідчутна.

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