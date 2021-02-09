Ефект доміно: Xiaomi зняла видовищний ролик з 4100 смартфонами Mi11

Учора Xiaomi представила глобальну версію свого флагмана Mi11 – і відразу ж після заходу присвятила смартфону незвичайний рекламний ролик. На офіційній сторінці компанії ц соціальній мережі Weibo з'явилося оригінальне відео, в якому вендор продемонстрував кумедний спосіб використання своєї новинки.

Коментуючи публікацію, директор з продукції Xiaomi Ван Тен поспішив заспокоїти шанувальників бренду.

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Він запевнив, що для зйомки відео з падаючими гаджетами компанія використовувала 4100 муляжів флагманського пристрою. За його словами, спочатку маркетологи планували використати для демонстрації ефекту доміно справжні смартфони, але їхні колеги з відділу продажів не допустили цього.

Примітно, що через високий попит на Xiaomi Mi11 смартфон досі вважається дефіцитним. Раніше компанія заявила, що всього за 21 день з моменту релізу вдалося продати понад мільйона апаратів, що стало рекордним показником в історії флагманів Xiaomi.

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