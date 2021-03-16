Shine bright like a diamond: Xiaomi випустила діамантову версію Mi11

Xiaomi оголосила про випуск ще однієї спеціальної версії флагманського смартфона Mi11. Крім варіанту з автографом глави компанії, фанати бренду тепер можуть придбати Mi11 Star Diamond Gift Box Edition, натхненний діамантами та зірками.

Як повідомляє MyDrivers, Xiaomi Mi11 Star Diamond Gift Box Edition виконаний в особливому дизайні.

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Так, задня панель смартфона ніби всіяна тисячами дорогоцінних каменів. Стверджується, що дизайнери компанії надихалися розсипами діамантів і зірок на нічному небі. Пристрій поставляється в особливій упаковці, а в комплекті є такий же яскравий чохол.

Технічно ця спеціальна версія нічим не відрізняється від звичайної. Смартфон оснащується 6,81-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3200x1440 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, процесором Qualcomm Snapdragon 888, основною камерою на 108 Мп і акумулятором на 4600 мАг з підтримкою 55-ватної дротової та 50-ватної бездротової зарядки.

На жаль, ціна нової версії поки не оголошена.

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