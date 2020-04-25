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Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає унікальні режими зйомки

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Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає дуже круті камери - фото 1
Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає дуже круті камери

У понеділок, 27 квітня, Xiaomi представить разом з MIUI 12 новий смартфон Mi10 Youth Edition. Однією з головних його фішок повинна стати камера з просунутими фото- і відеоможливостями. Компанія вже показала здатності 50-кратного збільшення, а тепер поділилася подробицями про унікальні режими зйомки.

Xiaomi Mi10 Youth Edition зможе робити фотографії, на яких зображено кілька позицій одного об'єкта. На представлених прикладах продемонстровано цей ефект. У минулому для створення таких кадрів користувачам доводилося хитрувати з панорамною зйомкою або "склеювати" кілька знімків в один. У новому ж смартфоні така функція буде доступна за замовчуванням.

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Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає унікальні режими зйомки - фото 400178

Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає унікальні режими зйомки - фото 400179

Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає унікальні режими зйомки - фото 400180

Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає унікальні режими зйомки - фото 400181

Крім фотографій з клонуванням об'єктів, Mi10 Youth Edition зможе застосовувати подібний ефект і для відео. Нижче наочно показаний процес створення таких роликів:

За наявною інформацією, Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає квадрокамеру з головним модулем на 48 Мп, ультраширококутний об'єктив з кутом огляду 120 градусів, макрооб'єктив і перископний об'єктив з оптичним зумом. Нижче наведені приклади зйомки на смартфон у різних режимах:

Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає унікальні режими зйомки - фото 400182
Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає унікальні режими зйомки - фото 400185
Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає унікальні режими зйомки - фото 400184
Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає унікальні режими зйомки - фото 400183

У Xiaomi Mi10 Youth Edition очікується 6,57-дюймовий AMOLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців і краплеподібним вирізом, процесор Snapdragon 765G і акумулятор на 4160 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт.

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Джерело: Twitter
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