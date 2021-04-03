Xiaomi Mi10 пройшов краш-тест автобусом: на смартфон боляче дивитися

Минулорічний флагман китайської компанії, як і багато інших сучасних смартфонів, виконаний у скляному корпусі. А це, як ми всі розуміємо, знижує його виживання. Втім, випадок одного з власників цього апарату доводить, що не все так погано.

Один з власників Xiaomi Mi10 поділився історією, як його апарат потрапив під колеса автобуса, пише Gizmochina.

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Здавалося б, що після такого смартфон можна сміливо викидати, але, на подив користувача, все виявилося не так погано. Звичайно, без пошкоджень не обійшлося. Найсильніший удар припав на модуль основної камери, який разом зі скляною кришкою покрився тріщинами.

Однак попереду пошкодження мінімальні. На екрані з'явилися дві зелені смуги, що властиво OLED-матрицям при пошкодженні, але сам смартфон при цьому залишився у робочому стані.

У подібних випадках багато що залежить від удачі. Але сам факт, що скляний смартфон без будь-якого додаткового захисту зумів пережити подібне, не може не дивувати.

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