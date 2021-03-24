Справжній міцний горішок: OnePlus 9 Pro впевнено пройшов краш-тест – відео

Представлений 23 березня OnePlus 9 Pro вже встиг пройти випробування на "живучість" у руках техноблогера Зака ​​Нельсона. Автор каналу JerryRigEverything провів "стандартну" оцінку стійкості нового смартфона – і виніс гаджету свій вердикт.

Як завжди, знявши захисну плівку з екрана, блогер взявся його дряпати. Під впливом спеціальних інструментів, як видно на відео, загартоване скло Gorilla Glass, встановлене на OnePlus 9 Pro, починає пошкоджуватися на позначці 6 шкали Мооса, а на "сімці" подряпини стали глибшими.

Це цікаво: Samsung, посунься: екран OnePlus 9 Pro визнали найкращим серед смартфонів

Потім за допомогою канцелярського ножа Нельсон визначив, що рамки, як і кнопки смартфона виконані з металу. Крім того, блогер переконався у наявності захисту від потрапляння води у слот для SIM-карт. Що стосується сканера відбитків пальців пристрою, то навіть після нанесення подряпин в його області він показував відмінну роботу.

Дивіться відео з тестом на міцність OnePlus 9 Pro:

Після 40-секундної дії вогню запальнички, на екрані OnePlus 9 Pro залишився світлий слід, що стандартно для AMOLED-дисплеїв. При традиційній перевірці на стійкість смартфон трохи зігнувся, але навіть після докладених максимальних зусиль, жодних пошкоджень на корпусі новинки не з'явилося.

Після закінчення тестування Нельсон визнав, що гаджет успішно пройшов випробування на міцність, та високо оцінив стійкість OnePlus 9 до різних типів зовнішніх впливів.

Читайте також: Представлено Black Shark 4 Pro: флагманський ігровий смартфон, який "взує" конкурентів