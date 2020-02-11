Xiaomi Mi10 отримає функцію, на яку давно чекали фанати

Напередодні презентації Xiaomi продовжує активно підігрівати інтерес до флагманського смартфона Mi10. В одному з тизерів виробник розкрив наявність у новинки очікуваної багатьма функції, якої з незрозумілих причин не було в попередніх моделях.

Судячи з тизера, Xiaomi Mi10 отримає стереодинаміки – по одному на верхній і нижній гранях. Відзначимо, що ця опція була у Mi6, але в наступних моделях Xiaomi вирішила відмовитися від неї. Для багатьох геймерів і любителів дивитися відео на смартфоні це було великим розчаруванням. У "десятці" виробник обіцяє одне з найкращих звучань у галузі.

Xiaomi Mi10 отримає стереодинаміки

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Ще один тизер вказує на можливість Xiaomi Mi10 записувати відео у форматі 8K. Ймовірно, це заслуга процесора Snapdragon 865, який підтримує таку функцію.

У мережі також з'явилося відео, на перших секундах якого показаний Xiaomi Mi10. У ролику можна розглянути вигнуті краї екрану, отвір під одну фронтальну камеру і невеликі рамки.

Презентація Xiaomi Mi10 і Mi10 Pro відбудеться вже у цей четвер, 13 лютого.

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