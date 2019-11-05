Смартфон на зап'ясті: представлено смарт-годинник Xiaomi Mi Watch

Крім смартфона CC9 Pro компанія Xiaomi у Китаї представила свій смарт-годинник Xiaomi Mi Watch. Розробники без усілякої скромності називають його крихітним смартфоном на вашому зап'ясті. Чи так воно – спробуймо розібратися разом!

Годинник Xiaomi Mi Watch працює під управлінням операційної системи MIUI for Watch. Це – адаптована версія оболонки MIUI для смартфонів Xiaomi і Redmi.

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Xiaomi Mi Watch тішить своїми можливостями

З коробки Xiaomi Mi Watch отримав великий набір різноманітних програм, які рідко зустрічаються на "розумних" годинниках. Є плеєр для прослуховування музики без використання смартфона. Також можна здійснювати голосові дзвінки без смартфона (eSIM), є відеоплеєр, розумний помічник і інші додатки. Також передбачений власний магазин додатків.

Діагональ екрану складає 1,78 дюйма, серцем годинника служить Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Годинник доступний у декількох кольорах, крім того, ремінці дуже просто і швидко змінюються на нові. Корпус Xiaomi Mi Watch виконаний з нержавіючої сталі, а не з пластику. Крім того, цей гаджет можна використовувати для керування всіма пристроями "розумного" будинку.

Годинник може замінити вам смартфон у певних ситуаціях

Годинник Xiaomi Mi Watch оснащений датчиком частоти серцевих скорочень. У ньому розробники реалізували систему зручного швидкого введення тексту на маленькому екрані годинника. Спеціальний додаток дозволить вам стежити за курсом цінних паперів на ринках США і Гонконгу в реальному часі. Також годинник оснащений FM-радіо і відповідним додатком. Є окремі додатки для мандрівників: годинник можна використовувати у ролі посадкового талона в аеропорту. Наявний модуль NFC для безконтактної оплати.

На ринок вийде дві версії смарт-годинника

Чутки про ціну Xiaomi Mi Watch повністю підтвердилися. Його пропонують за 185 доларів. Але буде і спеціальна версія Privilege Edition за 285 доларів. Вона отримає сапфірове скло, корпус з нержавіючої сталі з глянсовою поверхнею, ремінець з нержавіючої сталі та керамічну задню кришку.

Продажі почнуться 11 листопада.

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