Представлено Xiaomi CC9 Pro: технічні характеристики й огляд нового смартфона

Під час презентації у Китаї компанія Xiaomi представила свій новий смартфон. CC9 Pro претендує на звання камерофона 2019 року, і ось чому.

Відразу ж зазначимо, що більшість витоків, які ширилися напередодні презентації, – втілилися у життя. CC9 Pro не отримав топове "залізо", але всередині нього пітніє добротний процесор Snapdragon 730G. Його цілком вистачатиме для стабільної роботи та виконання більшості задач протягом не одного року. На це, до слова, надихає й акумулятор, вбудований всередину смартфона, але про це трішки згодом.

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Камери Xiaomi CC9 Pro

Камер у смартфоні АЖ 5! Основний сенсор отримав роздільну здатність 108 Мп. Він з'єднаний зі світлосильним об'єктивом з діафрагмою F / 1,69. Є ще модуль для портретної зйомки (датчик на 12 Мп і об'єктив з фокусною відстанню 50 мм), модуль для зйомки макро (мінімальна дистанція фокусування – 1,5 см), модуль з надширококутним об'єктивом (з кутом огляду 117 °) і датчиком на 20 Мп, а також модуль з телеоб'єктивом – завдяки йому забезпечується 10-кратний гібридний оптичний зум. Є ще і 50-кратний цифровий, але першого, що забезпечує найкращу якість, для побутових ситуацій має бути достатньо.

У камері застосована подвійна оптична стабілізація – стабілізовано модуль з основним датчиком на 108 Мп і модуль, що забезпечує оптичний зум. Передбачено окремий режим нічної зйомки, підтримується збереження матеріалу у форматі RAW, ну а фото з основного датчика відчуваються "шалено деталізованими". З урахуванням всього цього не дивно, що Xiaomi CC9 Pro дуже добре виступив у тесті DxOMark.

Фронтальна камера отримала сенсор на 32 Мп. Вона дозволяє робити якісні селфі навіть в умовах відверто слабкого освітлення.

Екран Xiaomi CC9 Pro

Xiaomi CC9 Pro отримав так званий гіперболічний екран – його краї трохи загнуті на боковини. Матриця OLED діагоналлю 6,47 дюйма і роздільною здатністю Full HD + забезпечує охоплення колірного простору DCI-P3 і характеризується контрастністю 400 000: 1. У дисплей вбудований ультратонкий оптичний сканер відбитків пальців.

Автономність Xiaomi CC9 Pro

Тепер кілька слів про акумулятор, адже він просто приголомшує! Місткість вбудованої акумуляторної батареї смартфона склала 5260 мАг. Підтримується технологія швидкої зарядки потужністю 30 Вт: за пів години акумулятор заряджається на 58%, за 65 хвилин – на 100%.

Процесор та продуктивність Xiaomi CC9 Pro

Xiaomi CC9 Pro побудований на однокристальній платформі Snapdragon 730G "в якій використовуються технології Snapdragon 855". Технології технологіями, але на продуктивність топової SoC розраховувати не варто. Утім, як для середнього рівня, – Snapdragon 730G цілком хороший. Об'єм оперативної пам'яті – 6/8 ГБ, флеш-пам'яті – 128/256 ГБ.

У конфігурації смартфона також гучний динамік з великою акустичної камерою, багаторежимний адаптер NFC, двохдіапазонний приймач GPS, стандартний роз'єм для навушників разом з портом USB-C, інфрачервоний випромінювач для управління побутовою технікою, "дихаючий" індикатор пропущених подій.

Вартість Xiaomi CC9 Pro вже оголошена. Базова версія з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті оцінена у $ 400. Версії 8/128 ГБ і 8/256 ГБ коштують, відповідно, $ 440 і $ 500. Зазначимо, що на європейський ринок пристрій може вийти з назвою Mi Note 10.

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