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Xiaomi Mi Play представили офіційно: ціна та технічні характеристики

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Xiaomi Mi Play показали офіційно - фото 1
Xiaomi Mi Play показали офіційно

У рамках спеціального заходу, який пройшов у Китаї, компанія Xiaomi представила бюджетний смартфон Mi Play з подвійною камерою, орієнтований на молодіжну аудиторію.

Крім яскравих кольорів корпусу апарат отримав продуктивний восьмиядерний процесор, подвійну камеру з підтримкою функцій штучного інтелекту і прийнятну ціну.

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Смартфон обладнаний дисплеєм з діагоналлю 5,84 дюйма, роздільною здатністю Full HD+ та співвідношенням сторін 19: 9, прикритим захисним склом Gorilla Glass. "Серцем" новинки став процесор MediaTek Helio P35 з тактовою частотою 2,3 ГГц, що працює за підтримки 4 ГБ оперативної пам'яті.

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Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi Play став першим апаратом на базі новітньої однокристальної платформи MediaTek з підтримкою технології динамічного прискорення центрального та графічного процесорів. Об'єм вбудованого сховища склав 64 ГБ, підтримується установка карт пам'яті microSD до 256 ГБ.

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Xiaomi Mi Play

Гаджет оснастили подвійною основною камерою з роздільною здатністю сенсорів 12 і 2 Мп. Підтримка функцій штучного інтелекту розширює фотоможливості Xiaomi Mi Play завдяки технології усунення шуму на знімках, автоматичному увімкненню HDR і розумному портретному режиму з ефектом боке. Селфі-камера на 8 Мп розмістилася в краплеподібному вирізі по центру верхньої рамки екрану.

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Xiaomi Mi Play

Працює апарат від акумулятора на 3000 мАг і поставляється з попередньо встановленою операційною системою Android 8.1 Oreo. Зарядка та підключення до ПК здійснюється за допомогою micro-USB. За розблокування пристрою відповідає сканер відбитків пальців, розташований на задній панелі.

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Xiaomi Mi Play

Технічні характеристики Xiaomi Mi Play:

  • Дисплей: 5,84 ", 2280x1080 пікселів
  • Процесор: восьмиядерний MediaTek Helio P35, 2,3 ГГц
  • Оперативна пам'ять: 4 ГБ, LPDDR4X
  • Вбудована пам'ять: 64 ГБ
  • Основна камера: 12 + 2 Мп
  • Селфі-камера: 8 Мп
  • Акумулятор: 3000 мАг
  • Операційна система: Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI 10
  • Безпека: сканер відбитків пальців
  • Зв'язок: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС
  • Габарити: 147,7x71,89x7,8 мм
  • Вага: 150 грамів

Продажі Xiaomi Mi Play на території Китаю стартують 25 грудня в червоному, синьому та чорному кольорах корпусу.

Ціна представленої модифікації з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті складе $ 156.

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Джерело: 4PDA
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