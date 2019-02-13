Дизайн флагмана Xiaomi Mi 9 розсекретили на живих фото

Напередодні випуску нового флагманського смартфона Xiaomi Mi 9 з'явилися "живі" зображення, які демонструють обидві сторони гаджета разом з деякими основними характеристиками. Презентація гаджета запланована у рамках виставки MWC в Барселоні.

Нижня рамка, здається, трохи тоншою, ніж у Mi 8, водночас як бічні панелі в основному залишилися незмінними. Відповідно до джерела, Mi 9 має 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей і покритий Gorilla Glass 5.

До слова: Стала відома дата анонсу смартфона Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi 9 на живих фото

На задній панелі Xiaomi Mi 9 розташована вертикальна потрійна камера. Під камерою є світлодіодний спалах. Основна камера має 48-мегапіксельний датчик в основі, що працює з 12-мегапіксельним і камерою ToF. На корпусі немає сканера відбитків пальців, що може говорити про інтеграцію його в екран.

Джерело повідомляє, що Mi 9 має в основі процесор Snapdragon 855 і оснащений акумулятором ємністю 3500 мА з підтримкою швидкої зарядки 27 Вт.

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