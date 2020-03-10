Xiaomi Mi Note 10 пройшов випробування на міцність: чи зігнувся смартфон

Через три місяці після офіційної презентації смартфон Xiaomi Mi Note 10 добрався до тестової лабораторії Зака ​​Нільсона, автора відомого YouTube-каналу JerryRigEverything. Блогер поставив перед собою мету: розібратися, яка міцність гаджета з п'ятьма камерами, вартість якого не перевищує $ 500.

У першу чергу блогер вирішив перевірити стійкість захисного скла дисплея за шкалою Мооса. Наприклад, протестовані ним раніше пристрої з гнучкими OLED-екранами "здавалися" вже на позначці у дві одиниці, а щоб подряпати сапфірове скло, його потрібно обробити керном зі значенням твердості у 8-9 одиниць.

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Екран Mi Note 10 отримав подряпини при впливі абразивом твердістю у 6 одиниць, а істотніші ушкодження – при використанні інструменту з твердістю 7 одиниць. Рамка смартфона, як і апаратні кнопки, виготовлені з металу – при спробі пошкодити їх Нільсон лише здер з них шар фарби.

Не піддалися канцелярському ножу і тильна сторона корпусу пристрою з лінзами основної камери. Тест з впливом на екран вогнем запальнички, що став класикою каналу, Mi Note 10 також успішно пройшов – жоден з пікселів не виявився пошкодженим і навіть не змінив свій колір після охолодження матриці.

Під дисплеєм Mi Note 10 розміщений оптичний сканер відбитків пальців. Навіть після нанесення безлічі подряпин він продовжив коректно працювати. Заключним випробуванням став тест на гнучкість. Попри докладені зусилля, апарат зберіг геометрію корпусу і працездатність.

Завершуючи огляд, Нільсон зазначив, що Mi Note 10 можна назвати одним з найміцніших і якісно зібраних смартфонів в асортименті Xiaomi.

Нагадаємо, що в Україні Xiaomi Mi Note 10 на 6 + 128 ГБ пам'яті продають в офіціалів за 11 999 гривень (майже 500 доларів США).

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