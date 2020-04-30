Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Xiaomi Mi Note 10 Lite: чим особлива новинка китайців

  • 14
Xiaomi Mi Note 10 Lite отримав спрощений набір камер - фото 1
Xiaomi Mi Note 10 Lite отримав спрощений набір камер

Крім Redmi Note 9 і Redmi Note 9 Pro під час онлайн-презентації компанія Xiaomi представила Lite-версію торішнього Mi Note 10. Для зниження ціни виробник спростив характеристики пристрою, а також трохи оновив дизайн корпусу.

Від звичайного Mi Note 10 новинка отримала схожі розміри, вигнутий 6,47-дюймовий AMOLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців і краплеподібним вирізом, процесор Snapdragon 730G, акумулятор місткістю 5260 мАг і модуль NFC.

І ще: Представлено Redmi Note 9 та Redmi Note 9 Pro: характеристики, ціни та огляд новинок

Ключові відмінності між моделями криються у камерах. На відміну від Mi Note 10, оснащеного 108-мегапіксельною камерою, в Lite-версії встановлений 64-мегапіксельний сенсор. Решта модулів теж інші: замість двох телевиків з оптичним зумом використовується один датчик глибини, а роздільна здатність "ширіка" зменшена з 20 Мп до 8 Мп.

Xiaomi Mi Note 10 Lite: чим особлива новинка китайців - фото 401183

Технічні характеристики Xiaomi Mi Note 10 Lite:

  • Дисплей: AMOLED, 6,47", Full HD +, HDR10, скло Gorilla Glass 5
  • Процесор: Snapdragon 730G, графіка Adreno 618
  • Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ
  • Вбудована пам'ять: 64/128 ГБ
  • Основна камера: 64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп (кут огляду 120 °) + 2 Мп (макрооб'єктив) + 2 Мп (датчик глибини)
  • Фронтальна камера: 16 Мп
  • Акумулятор: 5260 мАг, 30 Вт швидка зарядка
  • Безпека: підекранний сканер відбитків
  • Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц + 5 ГГц) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5, GPS, NFC, ІЧ-порт
  • Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм
Xiaomi Mi Note 10 Lite: чим особлива новинка китайців - фото 401182

Xiaomi Mi Note 10 Lite з'явиться у продажу в середині травня за ціною € 349 і € 399 за версією на 6 + 64 ГБ і 6 + 128 ГБ відповідно. Нагадаємо, що Mi Note 10 з'явився на ринку Європи з цінником 549 і 649 євро за версії 6 + 128 або 8 + 256 ГБ.

Читайте також: Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 1933
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 532
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40601
Загрузка...
Новини