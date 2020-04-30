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Xiaomi Mi Note 10 Lite: чим особлива новинка китайців
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Крім Redmi Note 9 і Redmi Note 9 Pro під час онлайн-презентації компанія Xiaomi представила Lite-версію торішнього Mi Note 10. Для зниження ціни виробник спростив характеристики пристрою, а також трохи оновив дизайн корпусу.
Від звичайного Mi Note 10 новинка отримала схожі розміри, вигнутий 6,47-дюймовий AMOLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців і краплеподібним вирізом, процесор Snapdragon 730G, акумулятор місткістю 5260 мАг і модуль NFC.
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Ключові відмінності між моделями криються у камерах. На відміну від Mi Note 10, оснащеного 108-мегапіксельною камерою, в Lite-версії встановлений 64-мегапіксельний сенсор. Решта модулів теж інші: замість двох телевиків з оптичним зумом використовується один датчик глибини, а роздільна здатність "ширіка" зменшена з 20 Мп до 8 Мп.
Технічні характеристики Xiaomi Mi Note 10 Lite:
- Дисплей: AMOLED, 6,47", Full HD +, HDR10, скло Gorilla Glass 5
- Процесор: Snapdragon 730G, графіка Adreno 618
- Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ
- Вбудована пам'ять: 64/128 ГБ
- Основна камера: 64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп (кут огляду 120 °) + 2 Мп (макрооб'єктив) + 2 Мп (датчик глибини)
- Фронтальна камера: 16 Мп
- Акумулятор: 5260 мАг, 30 Вт швидка зарядка
- Безпека: підекранний сканер відбитків
- Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц + 5 ГГц) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5, GPS, NFC, ІЧ-порт
- Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм
Xiaomi Mi Note 10 Lite з'явиться у продажу в середині травня за ціною € 349 і € 399 за версією на 6 + 64 ГБ і 6 + 128 ГБ відповідно. Нагадаємо, що Mi Note 10 з'явився на ринку Європи з цінником 549 і 649 євро за версії 6 + 128 або 8 + 256 ГБ.
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