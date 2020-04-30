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Представлено Redmi Note 9 та Redmi Note 9 Pro: характеристики, ціни та огляд новинок
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У рамках глобальної онлайн-презентації компанія Xiaomi представила міжнародну версію Redmi Note 9 Pro, який вийшов раніше у Китаї, а також абсолютно новий Redmi Note 9. У порівнянні з попередниками вони отримали оновлений дизайн і поліпшені характеристики. Крім того, обидва апарати оснащені NFC.
У Redmi Note 9 Pro 6,67-дюймовий дисплей з тонкими рамками і невеликим вирізом під фронтальну камеру по центру. Спереду і ззаду він прикритий загартованим склом Gorilla Glass 5. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку живлення. Виробник вирішив залишити не тільки ІЧ-порт для управління побутовою технікою, а й традиційний 3,5-мм роз'єм для навушників.
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Смартфон оснастили квадрокамерою з головним модулем на 64 Мп, ультраширококутником на 8 Мп з кутом огляду 119 градусів, макрооб'єктивом і датчиком глибини для портретних знімків з розмитим фоном. Роздільна здатність фронтальної камери становить 16 Мп.
Окремо виробник зазначив сильно поліпшену вібрацію, в якій використовується новий вібромотор, і наявність модуля NFC для безконтактної оплати покупок за допомогою смартфона.
Технічні характеристики Redmi Note 9 Pro:
- Дисплей: IPS, 6,67", 2400х1080, скло Gorilla Glass 5
- Процесор: Snapdragon 720G, графіка Adreno 618
- Оперативна пам'ять: 6 ГБ
- Вбудована пам'ять: 64/128 ГБ
- Основна камера: 64 Мп (f / 1.89) + 8 Мп (f / 2.2, кут огляду 119 ° + 5 Мп (f / 2.4, макрооб'єктив) + 2 Мп (f / 2.4, датчик глибини)
- Фронтальна камера: 16 Мп
- Акумулятор: 5020 мАг, 30 Вт швидка зарядка (у комплекті блок на 33 Вт)
- Безпека: сканер відбитків пальців на бічній грані
- Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц + 5 ГГц) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5, GPS, NFC, ІЧ-порт
- Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм
Redmi Note 9 Pro в версії 6 + 64 ГБ буде коштувати $ 269, а варіант на 6 + 128 ГБ – $ 299.
Модель Redmi Note 9 виконана у схожому з Pro-версією дизайні, але має низку важливих відмінностей. Так, розмір екрану по діагоналі складає 6,53 дюйма, а отвір під фронтальну камеру розташований у кутку. Сканер відбитків пальців розмістили ззаду, під модулем квадрокамери з роздільною здатністю 48 Мп.
Redmi Note 9 отримав процесор MediaTek Helio G85. Xiaomi запевняє, що в порівнянні з Redmi Note 8, де встановлений Snapdragon 665, продуктивність зросла на 21%. І хоча ця модель менша за Pro-версію, всередині у неї такий же акумулятор на 5020 мАг, що забезпечує до двох днів автономної роботи. Модуль NFC в цьому пристрої теж є.
Технічні характеристики Redmi Note 9:
- Дисплей: IPS, 6,53", 2340х1080, скло Gorilla Glass 5
- Процесор: MediaTek Helio G85
- Оперативна пам'ять: 3/4 ГБ
- Вбудована пам'ять: 64/128 ГБ
- Основна камера: 48 Мп (f / 1.79) + 8 Мп (f / 2.2, кут огляду 118 °) + 2 Мп (макрооб'єктив) + 2 Мп (f / 2.4, датчик глибини)
- Фронтальна камера: 13 Мп
- Акумулятор: 5020 мАг, 18 Вт швидка зарядка
- Безпека: сканер відбитків пальців ззаду
- Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS, NFC, ІЧ-порт
- Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм
Redmi Note 9 буде доступний у версіях 3 + 64 ГБ і 4 + 128 ГБ за ціною $ 199 і $ 249 відповідно. Обидві новинки надійдуть у продаж у середині травня.
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