Xiaomi випустила електронну книгу iReader T6, і вона дуже нагадує рішення від Amazon

Компанія Xiaomi анонсувала електронну книгу iReader T6, яка зовні схожа на популярні читалки Kindle від Amazon. Виділяють її хіба що контакти для зарядки на задній панелі.

Китайська новинка оснащена 6-дюймовим сенсорним дисплеєм E-Ink з роздільною здатністю 1448 × 1072 крапок, щільністю пікселів 300 ppi і підсвічуванням з 20 градаціями яскравості. Усередині встановлений ARM-процесор Freescale i.MX6 і 8 ГБ вбудованої пам'яті.

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Управляється книжка за допомогою фірмової ОС iReader UI 2.0, яка забезпечує сумісність з усіма основними форматами книг і документів для читання: EBK, TXT, UMD, EPUB, PDF і MOBI.

На пристрої встановлено цифровий магазин з сотнями книг і журналів, але також є і можливість завантажування файлів по Wi-Fi.

Корпус пристрою пластиковий, його товщина склала всього 7,4 мм при загальній вазі гаджета 160 грамів. Попри те, що дисплей сенсорний, є і фізичні кнопки, одна з яких дозволяє перевести орієнтацію пристрою з вертикальної в ландшафтну і назад.

Вбудований акумулятор на 1500 мАг забезпечить кілька тижнів автономної роботи пристрою. Для економії енергії iReader T6 можна просто прибирати у фірмовий чохол, який переводить книжку в сплячий режим.

Xiaomi iReader T6 вже надійшла в продаж в Китаю за ціною 958 юанів або близько 140 доларів США.

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