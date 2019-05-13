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Характеристики флагманського смартфона Redmi розкрили до прем'єри

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Новий Redmi вразить технічними характеристиками - фото 1
Новий Redmi вразить технічними характеристиками

Про загадковий флагман від Redmi вже відомо досить багато інформації, але докладні технічні характеристики досі трималися в таємниці. Напередодні презентації пристрою у мережі з'явилася фотографія зі специфікаціями майбутнього гаджета.

Згідно з інформацією з витоку, флагман Redmi отримає 6,39-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ без вирізів, прикритий загартованим склом Corning Gorilla Glass 5.

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В екран вмонтують сканер відбитків пальців. Фронтальна 20-мегапіксельна камера сховається в корпусі на висувному механізмі. Основна камера буде потрійною з роздільною здатністю 48 Мп.

За автономність відповідає вбудований акумулятор на 3600 мАг. Заявлена ​​підтримка швидкої зарядки потужністю 27 Вт. Також смартфон отримає ІЧ-порт, 3,5-мм аудіороз'єм і модуль NFC.

Смартфон Redmi покажуть незабаром - фото 327180

Генеральний директор Redmi Лю Вейбін пообіцяв оголосити дату презентації новинки 14 травня.

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Джерело: Gizchina
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