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Xiaomi Mi Mix 3 з'явився на "живих" фото

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Xiaomi Mi Mix 3 покажуть цієї осені - фото 1
Xiaomi Mi Mix 3 покажуть цієї осені / Firstpost

Xiaomi продовжує приховувати від публіки зовнішній вигляд смартфона Mi Mix 3, але в інтернет щоразу просочуються інсайдерські відомості.

У соціальній мережі Weibo були опубліковані фотографії, що дають наочне уявлення про те, як буде виглядати очікувана новинка – Xiaomi Mi Mix 3. Особливо користувачів цікавить дисплей і конструкція фронтальної камери гаджета.

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Судячи з фотографій, дисплей Mi Mix 3 обійдеться без трендової "брови" і займе більше ніж 90 відсотків площі передньої панелі. Нижня рамка вийшла дуже тонкою і майже не помітною, а от верхню частину дисплея видно не дуже чітко. Загалом товщина рамки виглядає невеликою по всьому периметру корпусу.

Xiaomi Mi Mix 3 з'явився на 'живих' фото - фото 271286
Xiaomi Mi Mix 3 з'явився на "живих" фото / gizchina

Задня панель демонструє подвійний фотомодуль зі спалахом, а ось фронтальна камера, очевидно, буде висувною, як і передбачалося раніше.

На нижній грані чітко видно роз'єм USB Type-C, а також отвори динаміка та мікрофона. Схоже, що, модель не отримає звичного аудіороз'єму.

Xiaomi Mi Mix 3 з'явився на 'живих' фото - фото 271287
Xiaomi Mi Mix 3 з'явився на "живих" фото / gizchina

Нагадаємо, що за наявною інформацією, "серцем» смартпеда стане флагманський чипсет Snapdragon 845. Пристрій отримає 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудований накопичувач на 256 ГБ.

Xiaomi Mi Mix 3 з'явився на 'живих' фото - фото 271285
Xiaomi Mi Mix 3 з'явився на "живих" фото / gizchina

Імовірно, Xiaomi представить свій новий смартпед 15 вересня.

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Джерело: gizchina
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