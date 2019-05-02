Xiaomi Mi Max 4 з незвичайним дизайном показали на фанатських рендерах

Лінійка Mi Max від Xiaomi користується популярністю серед фанатів бренду через величезні діагоналі дисплея. Портал iGeekPhone показав своє бачення того, як може виглядати четверте покоління гігантського смартфона від китайської компанії з урахуванням сучасних трендів.

На представлених рендерах показано, що у Mi Max четвертого покоління можуть бути тонкі рамки навколо великого дисплея. В екран у нього вбудований сканер відбитків пальців, а фронтальна камера розташована разом з розмовним динаміком в дещо збільшеній верхній рамці. На зворотному боці дизайнери зобразили потрійну камеру.

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З чуток, Xiaomi Mi Max 4 отримає 7,2-дюймовий екран з тонкими рамками і загартованим склом Gorilla Glass 5. Базову версію оснастять процесором Snapdragon 660, а ось Mi Max 4 Pro дістанеться більш потужний Snapdragon 675. Як повідомляється, камери в смартфонах будуть ідентичні таким в Redmi Note 7 (сенсор Samsung GM1 на 48 Мп) і Redmi Note 7 Pro (сенсор Sony IMX586 на 48 Мп). Також апарати можуть оснастити акумуляторами на 5800 мАг.

Вкотре зауважимо, що представлені зображення є лише фантазією дизайнерів, і немає ніяких гарантій, що Mi Max 4 буде виглядати саме так. Нагадаємо, що нові моделі цієї серії покажуть влітку, а доти не варто повністю довіряти будь-якій інформації, тільки якщо вона не від офіційних представників компанії або перевірених інсайдерів.

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