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Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото

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Xiaomi Mi Band 4 буде не суттєво відрізнятися від попередника - фото 1
Xiaomi Mi Band 4 буде не суттєво відрізнятися від попередника

Минулого місяця дві версії Xiaomi Mi Band 4 пройшли сертифікацію в Bluetooth SIG, а зараз фітнес-трекер був помічений у базі даних тайванського агентства NCC. На сайті організації з'явилися перші реальні фотографії пристрою в зібраному та повністю розібраному вигляді.

Виробником Mi Band 4 є компанія Huami, яка збирає для Xiaomi практично всю переносну електроніку. Четверте покоління популярного в світі фітнес-трекера буде не суттєво відрізнятися від попередника.

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Головною зміною стане відсутність поглиблення під сенсорну кнопку. Як видно на фотографіях, на її місці розташована невелика іконка. Про розмір екрану поки немає точної інформації, але візуально він такий же, як у Mi Band 3. На зворотному боці, як і раніше, розмістили датчик серцебиття.

Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото - фото 324916

Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото - фото 324918

Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото - фото 324919

Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото - фото 324917

Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото - фото 324920

Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото - фото 324921

Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото - фото 324922

Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото - фото 324923

Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото - фото 324924

Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото - фото 324925

Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото - фото 324926

На представлених фотографіях Xiaomi Mi Band 4 також показана зарядна станція, яка відрізняється від попередніх. Судячи з усього, трекер потрібно буде класти в неї, а не засовували. Не виключено, що це не остаточний варіант пристрою.

Відомо, що Mi Band 4 отримає Bluetooth 5.0 Low Energy і буде доступний у двох версіях: з NFC (тільки для китайського ринку) і без цього модуля. Про інші відмінності четвертого покоління поки нічого не відомо.

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Джерело: droidshout
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