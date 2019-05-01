Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото

Минулого місяця дві версії Xiaomi Mi Band 4 пройшли сертифікацію в Bluetooth SIG, а зараз фітнес-трекер був помічений у базі даних тайванського агентства NCC. На сайті організації з'явилися перші реальні фотографії пристрою в зібраному та повністю розібраному вигляді.

Виробником Mi Band 4 є компанія Huami, яка збирає для Xiaomi практично всю переносну електроніку. Четверте покоління популярного в світі фітнес-трекера буде не суттєво відрізнятися від попередника.

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Головною зміною стане відсутність поглиблення під сенсорну кнопку. Як видно на фотографіях, на її місці розташована невелика іконка. Про розмір екрану поки немає точної інформації, але візуально він такий же, як у Mi Band 3. На зворотному боці, як і раніше, розмістили датчик серцебиття.

На представлених фотографіях Xiaomi Mi Band 4 також показана зарядна станція, яка відрізняється від попередніх. Судячи з усього, трекер потрібно буде класти в неї, а не засовували. Не виключено, що це не остаточний варіант пристрою.

Відомо, що Mi Band 4 отримає Bluetooth 5.0 Low Energy і буде доступний у двох версіях: з NFC (тільки для китайського ринку) і без цього модуля. Про інші відмінності четвертого покоління поки нічого не відомо.

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