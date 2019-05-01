Перший флагман Redmi показали на відео до анонсу

Список витоків про особливості флагманського смартфона Redmi поповнився несподіваною публікацією за авторством самої компанії. Свіжий тизер за участю загадкової новинки та улюблених героїв Marvel натякнув на дизайн апарата, а також спростував попередню заяву глави бренду.

На офіційній сторінці Redmi в соціальній мережі Weibo з'явився невеликий відеоролик, що включає кадри з трейлера фільму "Месники: Завершення".

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У фінальній частині відеоряду, тривалістю понад хвилину, на екрані з'являється зображення неназваного смартфона без вирізу на дисплеї з висувною фронталкою.

Модель апарату не вказується. Імовірно на відео показаний флагманський гаджет на базі процесора Snapdragon 855. З чуток, новинка отримає 8 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 128 ГБ. Джерела також приписують апарату потрійну основну камеру (48 + 13 + 8 Мп), 32-мегапіксельний селфі-модуль і 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців і роздільною здатністю Full HD +.

Судячи з тематики ролика, Redmi може також представити лімітований варіант забарвлення смартфона в партнерстві з Marvel Studios. Точна дата анонсу, назва та ціна смартфона, як і раніше, не оголошені.

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