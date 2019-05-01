На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Перший флагман Redmi показали на відео до анонсу
-
- 6
Список витоків про особливості флагманського смартфона Redmi поповнився несподіваною публікацією за авторством самої компанії. Свіжий тизер за участю загадкової новинки та улюблених героїв Marvel натякнув на дизайн апарата, а також спростував попередню заяву глави бренду.
На офіційній сторінці Redmi в соціальній мережі Weibo з'явився невеликий відеоролик, що включає кадри з трейлера фільму "Месники: Завершення".
І ще: Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото
У фінальній частині відеоряду, тривалістю понад хвилину, на екрані з'являється зображення неназваного смартфона без вирізу на дисплеї з висувною фронталкою.
Модель апарату не вказується. Імовірно на відео показаний флагманський гаджет на базі процесора Snapdragon 855. З чуток, новинка отримає 8 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 128 ГБ. Джерела також приписують апарату потрійну основну камеру (48 + 13 + 8 Мп), 32-мегапіксельний селфі-модуль і 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців і роздільною здатністю Full HD +.
Судячи з тематики ролика, Redmi може також представити лімітований варіант забарвлення смартфона в партнерстві з Marvel Studios. Точна дата анонсу, назва та ціна смартфона, як і раніше, не оголошені.
Читайте також: Xiaomi Mi 9 отримає корисну функцію для зйомки
-
19:25Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри
-
18:51Експерти назвали продукти, які не варто зберігати після свят
-
18:29Гра престолів 8 сезон 3 серія: чому в епізоді важко було щось побачити
-
18:00Гороскоп на 2 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Науковці назвали вагому причину випивати один бокал вина на день
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:23Сильний вітер та дощі: прогноз погоди на 2 травня
-
16:49Перший флагман Redmi показали на відео до анонсу
-
16:25Кріс Пратт показав нелегальне відео зі зйомок Месників
-
15:53У OnePlus розповіли про основні особливості майбутньої новинки
-
15:24Місячний календар стрижок на травень 2019: коли стригти волосся
-
14:53Ось чому не варто допомагати дітям з уроками
-
14:25Сонік в кіно: трейлер фільму про відомого персонажа з Джимом Керрі
-
13:53Чоловіки проти жінок: хто досягає більшого успіху в онлайн-іграх
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:24Рятувальники оголосили попередження для українців
-
12:47Корисні та смачні: продукти, які можна спокійно їсти перед сном
-
12:22Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит
-
11:51Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку
-
11:24В Україні стартувала послуга перенесення номера: все, що треба знати
-
10:52Власник Tesla потролив португальську паливну кризу
-
10:27Ангел Victoria's Secret зачарувала сонячним фото у бікіні
-
10:00День міста Львова 2019: програма святкування
-
09:53Як зміниться вигляд сайту і додатку Facebook
-
09:23Xiaomi Mi Band 4 з'явився на перших реальних фото
-
18:51Експерти назвали продукти, які не варто зберігати після свят
-
15:24Місячний календар стрижок на травень 2019: коли стригти волосся
-
12:22Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит
-
10:00День міста Львова 2019: програма святкування
-
08:16Яку погоду очікувати 1 травня: точний прогноз
- 30 квітня
-
21:501 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:22Овочі, яким не шкодить термічна обробка
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)
-
14:15Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
12:50Гід по стилю: що одягнути на пікнік чоловікам
-
10:55Кіт Харінгтон розповів про улюблену сцену в Грі престолів
-
07:25Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними
- 29 квітня
-
21:2030 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Гороскоп на 30 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:21Травневі свята 2019: смачні ідеї для пікніка у фото і відео
-
14:50Найкрасивіші акторки з 2000-х: Оскар за кращу жіночу роль
-
13:28Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у травні
-
10:24Популярна музика: плейлист нових пісень квітня, які змусять танцювати
-
07:49Гра престолів 8 сезон 3 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:00Поливаний понеділок 2019: традиції і обряди, що не можна робити
- 28 квітня
-
21:52Чому не варто повністю відмовлятися від сексу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+)
-
14:18Найкрутіші фантастичні серіали, які ви могли пропустити
-
12:25Гороскоп на цей тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для знаків Зодіаку
-
10:25Сучасний рок: плейлист драйвових пісень тижня