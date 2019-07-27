Xiaomi Mi Gaming Laptop 3: новий і ще потужніший ігровий ноутбук компанії

Компанія Xiaomi готується до швидкого випуску третього покоління ігрового ноутбука Mi Gaming Laptop. Джерела вже розповіли про передбачувані технічні характеристики майбутнього пристрою. У порівнянні з нинішнім варіантом очікується помітний стрибок у продуктивності.

За наявними даними, Mi Gaming Laptop 3 отримає IPS-дисплей з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 144 Гц.

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Що стосується процесора, то це буде Intel Core i7 8-го або навіть 9-го покоління. У якості графічної підсистеми виробник запропонує кілька варіантів: від NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti до потужнішої GeForce RTX 2060. Об'єм оперативної пам'яті буде досягати 8 ГБ, а вбудованого накопичувача – 512 ГБ у форматі SSD і 1 ТБ у версіях з HDD.

Ноутбук можуть показати незабаром

Дата виходу і ціна ноутбука поки не уточнюються. Однак з огляду на заявлені характеристики, Mi Gaming Laptop 3 буде явно дорожчим за попередника з відеокартою NVIDIA GeForce GTX 1060 і екраном з частотою оновлення 60 Гц за $ 1225.

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