У мережі з'явилися нові деталі про ігровий смартфон Black Shark 2 Pro

30 липня підрозділ Xiaomi, що спеціалізується на ігрових смартфонах, представить нову модель – Black Shark 2 Pro. Новинка перевершить попередників не тільки по продуктивності, але і за обсягом вбудованої пам'яті.

По-перше, цікавий той факт, що 12 ГБ оперативної пам'яті буде у всіх версіях смартфона Black Shark 2 Pro. Навіть у базовій зі 128 ГБ флеш-пам'яті.

Головний конкурент: Шалена автономність та продуктивність: представлено ASUS ROG Phone 2

По-друге, топовий варіант моделі запропонує цілих 512 ГБ флеш-пам'яті. Ураховуючи, що мова йде про ігровий смартфон, можна не сумніватися, що це буде швидка пам'ять – не нижче UFS 2.1. Цікаво, що обсяг флеш-пам'яті проміжного варіанту смартфона – 256 ГБ. Не забувайте, що працюватиме смартфон на базі топового мобільного процесора Qualcomm Snapdragon 855+.

Як пише джерело, Black Shark 2 Pro буде запропонований у трьох кольорах: чорному, синьому і кольорі під назвою "Ice Shades". Імовірно, білому. У мережі вже вистачає тизерів смартфона, завдяки чому відомий його зовнішній вигляд.

Ми ж чекаємо на 30 липня, щоб дізнатися, що з чуток – правда, а що – вигадка.

Читайте також: Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція