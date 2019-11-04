Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки

Xiaomi Mi CC9 Pro: ключові характеристики та дата старту продажів

  • 29
Xiaomi Mi CC9 Pro потішить технічними характеристиками - фото 1
Xiaomi Mi CC9 Pro потішить технічними характеристиками

До офіційної презентації новенького смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro залишилися лічені дні. З цієї нагоди компанія розсекретила кілька ключових характеристик гаджета. Вони, власне, підтверджують ранні витоки, які ширилися у мережі.

Xiaomi Mi CC9 Pro буде побудований на базі процесора Snapdragon 730G. Компанія підтвердила, що для авторизації вибрала сканер відбитків пальців, встановлений під дисплеєм пристрою. За запевненням виробника, сенсор спрацьовуватиме навіть при низьких температурах.

І ще: Як Xiaomi Mi CC9 Pro знімає вночі: ефектні кадри

Xiaomi Mi CC9 Pro: ключові характеристики та дата старту продажів - фото 365894

Один з тизерів розкриває особливості встановлених у Mi CC9 Pro динаміків. Xiaomi підкреслює, що спеціальна конструкція дозволила вдвічі збільшити гучність гаджета в порівнянні з попередниками. Компанія також зберегла 3,5-мм аудіороз'єм з підтримкою Hi-Res-аудіо.

Інсайдерська інформація, пов'язана з NFC і ІЧ-датчиком, теж підтвердилася. Смартфон дійсно отримає обидва модулі: для безконтактної оплати й управління побутовими пристроями відповідно.

Xiaomi Mi CC9 Pro: ключові характеристики та дата старту продажів - фото 365893

З інших апаратних характеристик варто відзначити 6,47-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD +, до 12 ГБ оперативної пам'яті в максимальній конфігурації і 108-мегапіксельний сенсор основної камери, представлений відразу п'ятьма датчиками. Примітно, що модель отримає один з найбільш "довгограючих" акумуляторів у лінійці – його місткість складе 5260 мАг.

Xiaomi Mi CC9 Pro: ключові характеристики та дата старту продажів - фото 365891

Нарешті стало відомо, що Mi CC9 Pro для європейського ринку поставлятиметься під ім'ям Mi Note 10. Глобальна версія пристрою надійде у продаж на наступний день після презентації і буде доступною вже 6 листопада.

Xiaomi Mi CC9 Pro: ключові характеристики та дата старту продажів - фото 365892

Читайте також: Глава Xiaomi показав дивовижні макрознімки, які зробив на Mi CC9 Pro

Джерело: fonearena
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
  • 01 листопада, 18:00
  • 1717
Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
  • Вчора, 18:45
  • 882
Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше
  • 31 жовтня, 20:15
  • 825
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології