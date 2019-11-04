Xiaomi Mi CC9 Pro: ключові характеристики та дата старту продажів

До офіційної презентації новенького смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro залишилися лічені дні. З цієї нагоди компанія розсекретила кілька ключових характеристик гаджета. Вони, власне, підтверджують ранні витоки, які ширилися у мережі.

Xiaomi Mi CC9 Pro буде побудований на базі процесора Snapdragon 730G. Компанія підтвердила, що для авторизації вибрала сканер відбитків пальців, встановлений під дисплеєм пристрою. За запевненням виробника, сенсор спрацьовуватиме навіть при низьких температурах.

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Один з тизерів розкриває особливості встановлених у Mi CC9 Pro динаміків. Xiaomi підкреслює, що спеціальна конструкція дозволила вдвічі збільшити гучність гаджета в порівнянні з попередниками. Компанія також зберегла 3,5-мм аудіороз'єм з підтримкою Hi-Res-аудіо.

Інсайдерська інформація, пов'язана з NFC і ІЧ-датчиком, теж підтвердилася. Смартфон дійсно отримає обидва модулі: для безконтактної оплати й управління побутовими пристроями відповідно.

З інших апаратних характеристик варто відзначити 6,47-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD +, до 12 ГБ оперативної пам'яті в максимальній конфігурації і 108-мегапіксельний сенсор основної камери, представлений відразу п'ятьма датчиками. Примітно, що модель отримає один з найбільш "довгограючих" акумуляторів у лінійці – його місткість складе 5260 мАг.

Нарешті стало відомо, що Mi CC9 Pro для європейського ринку поставлятиметься під ім'ям Mi Note 10. Глобальна версія пристрою надійде у продаж на наступний день після презентації і буде доступною вже 6 листопада.

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