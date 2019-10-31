Глава Xiaomi показав дивовижні макрознімки, які зробив на Mi CC9 Pro

Раніше Xiaomi розповіла про камеру майбутнього смартфона Mi CC9 Pro і продемонструвала можливості його 50-кратного зуму. На цьому виробник вирішив не зупинятися. Засновник і глава Xiaomi Лей Цзюнь поділився підбіркою фотографій, зроблених на новинку.

Особливо вражають макрознімки, зроблені за допомогою Xiaomi Mi CC9 Pro, що дозволяють абсолютно по-новому поглянути на звичні речі.

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Перший знімок зверху зроблений на основну камеру Mi CC9 Pro у звичайному режимі. Другий кадр отриманий з використанням 2-кратного цифрового зуму, третій – 5-кратного оптичного, а четвертий – 10-кратного гібридного. Можливості смартфона знімати здалеку дійсно вражають.

За запевненням компанії, Mi CC9 Pro зможе добре знімати не тільки об'єкти далеко, але і розташовані на максимально близькій відстані від об'єктива – всього з 1,5 см, чого не було ще ні в одному іншому смартфоні.

Представлені макрознімки показують, що смартфон вміє фокусуватися навіть на дрібних об'єктах з дуже близької відстані, що можна навіть чітко розгледіти окремі гранули пилку всередині квіток.

Крім просунутої камери в Xiaomi Mi CC9 Pro очікується великий акумулятор місткістю 5260 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 30 Вт, 6,47-дюймовий OLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців, процесор Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256 ГБ.

Презентація Xiaomi Mi CC9 Pro відбудеться 5 листопада. За межами Китаю смартфон може вийти під назвою Mi Note 10.

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