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Справжній бестселер: iPhone XR продовжує набирати оберти

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У США віддають перевагу iPhone XR та XS Max - фото 1
У США віддають перевагу iPhone XR та XS Max

За даними аналітиків, iPhone XR за підсумками другого кварталу 2019 року, продовжує залишатися смартфоном-бестселером на американському ринку.

Про це повідомляють експерти аналітичного агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Лідером він став ще у минулому кварталі 2019 року. Середня вартість проданих за 2019 рік iPhone оцінюється фахівцями у 800 доларів.

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Експерти також відзначають, що 6,5-дюймовий iPhone XS Max продається краще, ніж компактний 5,8-дюймовий iPhone XS. На їхню думку, користувачі віддають перевагу або смартфону з великим екраном і беруть XS Max, або економлять і купують пристрій з меншим дисплеєм, але приємнішим цінником. Саме таким і є iPhone XR, який можна купити за 749 доларів – на 250 доларів дешевше, ніж iPhone XS.

iPhone XR продається найбільше - фото 324608
iPhone XR продається найбільше

iPhone XR виявився каталізатором оновлення для власників старих телефонів, які не хотіли розлучатися з сумою, що дорівнює вартості iPhone X / XS / Max.

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Джерело: 9to5mac
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