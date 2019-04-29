На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Справжній бестселер: iPhone XR продовжує набирати оберти
-
- 14
За даними аналітиків, iPhone XR за підсумками другого кварталу 2019 року, продовжує залишатися смартфоном-бестселером на американському ринку.
Про це повідомляють експерти аналітичного агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Лідером він став ще у минулому кварталі 2019 року. Середня вартість проданих за 2019 рік iPhone оцінюється фахівцями у 800 доларів.
І ще: Власники Apple AirPods 2 можуть відчути себе ошуканими, і ось чому
Експерти також відзначають, що 6,5-дюймовий iPhone XS Max продається краще, ніж компактний 5,8-дюймовий iPhone XS. На їхню думку, користувачі віддають перевагу або смартфону з великим екраном і беруть XS Max, або економлять і купують пристрій з меншим дисплеєм, але приємнішим цінником. Саме таким і є iPhone XR, який можна купити за 749 доларів – на 250 доларів дешевше, ніж iPhone XS.
iPhone XR виявився каталізатором оновлення для власників старих телефонів, які не хотіли розлучатися з сумою, що дорівнює вартості iPhone X / XS / Max.
Читайте також: Apple Watch провів на дні моря півроку, і йому нічого не сталося
-
08:53Airbus показав як збирають новий літак: ефектне відео
-
08:30Справжній бестселер: iPhone XR продовжує набирати оберти
-
08:14Игра престолов 8 сезон 3 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
-
08:00День ангела Ірини 2019: значення імені та характер його власниць
-
07:49Гра престолів 8 сезон 3 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:21Названа українська дорога, яку планують зробити платною
-
07:00Поливаний понеділок 2019: традиції і обряди, що не можна робити
- 28 квітня
-
21:52Чому не варто повністю відмовлятися від сексу
-
21:32Своя Гра престолів: для країн Азії випустять іншу версію серіалу
-
21:0029 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Apple Watch провів на дні моря півроку, і йому нічого не сталося
-
20:22Настя Каменських потішила фанатів чуттєвим знімком
-
19:48Експерти розповіли, чому необхідно щодня цілуватися
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:18Фотошпигуни зняли унікальний Grand Tourer від McLaren
-
18:48У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів
-
18:20Xiaomi Mi 9 отримає корисну функцію для зйомки
-
18:00Гороскоп на 29 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Тепер ще потужніший: американці удосконалили Hummer H1
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+)
-
17:10Як виглядав Київ у великодній ранок: чарівні фото
-
16:48Хірурги навчилися перетворювати жир на кубики пресу
-
16:26Як українські зірки святкують Великдень 2019: святкові фото з пасхою
-
16:15Як недосип позначаються на кар'єрі
-
07:49Гра престолів 8 сезон 3 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:00Поливаний понеділок 2019: традиції і обряди, що не можна робити
- 28 квітня
-
21:52Чому не варто повністю відмовлятися від сексу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+)
-
14:18Найкрутіші фантастичні серіали, які ви могли пропустити
-
12:25Гороскоп на цей тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для знаків Зодіаку
-
10:25Сучасний рок: плейлист драйвових пісень тижня
-
09:29Прогноз погоди на 28 квітня в Україні
- 27 квітня
-
21:23Віталій Козловський знову розбурхав мережу пікантним фото: а що побачили ви?
-
18:21Гороскоп на 28 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00З Великоднем 2019: оригінальні привітання для рідних на Пасху
-
13:56Ці продукти можна їсти, навіть якщо закінчився термін придатності
-
11:23Меню на Пасху 2019: які страви мають бути на святковому столі
-
08:13В Україні посилять боротьбу із пияцтвом за кермом
- 26 квітня
-
22:14Чому в пляшці вина саме 750 мілілітрів?
-
19:10Julik про традиції святкування Великодня: "Цього року спробую побити свій рекорд"
-
17:2110 дурних запитань актору озвучування: найцікавіша професія ХХІ століття
-
16:00Великодній кошик 2019: що можна і не можна святити в церкві на Пасху
-
15:00Екскурсія у Чорнобиль: чому варто побачити місце трагедії на власні очі і чи безпечно це
-
08:59Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження
-
07:00Страсна п'ятниця 2019: що не можна робити та їсти у цей день
- 25 квітня
-
22:00Полуничка для дорослих: що постять в Інстаграмі актриси секс-індустрії (18+)
-
19:25Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
-
17:25Матриця через 20 років: як змінилися актори культового фільму
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!