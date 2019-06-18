Xiaomi додасть в MIUI старі функції з голого Android

Слідом за оновленням лаунчера Poco Launcher до другої версії компанія Xiaomi почала тестувати нові функції для фірмової прошивки MIUI. Зазвичай китайський виробник одним з перших додає у свою оболонку опції, які пізніше з'являються у конкурентів, але цього разу все виявилося з точністю до навпаки.

У тестовій збірці MIUI 4.10.6.1025-06141703 користувачі XDA виявили можливість увімкнути меню всіх встановлених додатків, що було в чистому Android з найперших версій.

І ще: Xiaomi потролила виробників, які досі роблять смартфони з "гривками"

При активації цієї опції на головному екрані по центру внизу з'являється окрема кнопка, після натискання на яку відкривається список з усіма програмами на пристрої. Для виходу з цього меню вгорі є окрема кнопка зі стрілкою вниз. Також можна використовувати системну кнопку або жест "Назад".

Для порівняння, в інших сучасних оболонках це меню викликається свайпом по робочому столу, не вимагаючи окремої кнопки на екрані. Через те, що функція поки доступна тільки в тестовій збірці, до релізу Xiaomi може переробити її.

Ще одним виявленим нововведенням стали ярлики для додатків, що з'явилися в Android Nougat. Довгим натисненням на іконку ПЗ можна викликати контекстне меню зі швидким доступом до різних функцій цієї програми. Наприклад, якщо затиснути іконку Gmail, можна відразу ж перейти до написання нового листа.

Нагадаємо, що з 1 липня 2019 року Xiaomi припиняє випуск тестових збірок глобальної версії MIUI.

Читайте також: Xiaomi Mi 9T можна буде купити в Україні за "смачною" ціною: коли та де