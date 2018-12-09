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Xiaomi Mi A1 отримав фінальну версію Android 9.0 Pie
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Ось уже понад п'ять років компанія Xiaomi займається випуском мобільних пристроїв. За цей час виробник електроніки встиг випустити понад п'яти десятків різних моделей, які відрізняються один від одного вартістю, зовнішнім виглядом, технічним оснащенням і низкою інших аспектів.
9 грудня 2018 року Xiaomi випустив для свого найпопулярнішого в Європі смартфона Mi A1 фінальну версію операційної системи Android 9.0 Pie.
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Починаючи відсьогодні завантажити та встановити ОС Android 9.0 Pie, тобто найновішу від Google, можуть всі власники популярного смартфона Xiaomi Mi A1. Цей апарат входить у модельний ряд Android One, працюючи при цьому на оригінальній операційній системі від Google без будь-яких додаткових надбудов з боку виробника мобільного пристрою. Не можна не відзначити, що тестування цього ПЗ почалося лише на початку грудня, але вже відбувся реліз його фінальної версії.
Операційна система Android 9.0 Pie для Xiaomi Mi A1 "важить" 1,1 ГБ, і її вже можуть завантажити жителі низки країн світу, в тому числі Індії. Новітнє програмне забезпечення принесло з собою підтримку FM-радіо, адаптивні режими роботи батареї й яскравості екрану, а також грудневий патч для системи безпеки від Google, який ще близько трьох тижнів буде вважатися найактуальнішим з усіх.
Крім усього іншого, нова ОС принесла разом з собою оновлений інтерфейс, абсолютно нове меню багатозадачності, а також деякі інші нововведення, які позитивно позначаються на зовнішньому вигляді всіх елементів, на продуктивності і на часі автономної роботи. Встановити Android 9.0 Pie на найпопулярніший смартфон Xiaomi можна "по повітрю". Для цього слід під'єднатися до мережі Wi-Fi і зарядити батарею не менше ніж на 50%.
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