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Смартфон Xiaomi Mi9 вразить своїми камерами та ціною

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Камери Xiaomi Mi9 вразять прихильників мобільної зйомки - фото 1
Камери Xiaomi Mi9 вразять прихильників мобільної зйомки

Компанія Xiaomi вирішила до офіційної презентації розкрити карти та поділитися усіма подробицями майбутнього флагмана. Дізнайтесь, чим вразить фанів Xiaomi Mi9.

Засновник і генеральний директор Лей Цзюнь опублікував у китайській соціальній мережі Weibo технічні характеристики потрійної камери нового Mi9, а також поділився підбіркою фотографій, знятих на смартфон у різних режимах.

І ще: Засновник Xiaomi: Mi9 EE – найпотужніший смартфон у світі

Основна камера Xiaomi Mi9 буде складатися з трьох модулів:

  • 1/2-дюймовий сенсор Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп, об'єктив з діафрагмою f / 1.75 і шістьма лінзами, об'єднання чотирьох пікселів в один при браку освітлення;
  • 12 Мп з розміром пікселя 1,0 мкм, об'єктив з діафрагмою f / 2.2 і шістьма лінзами, дворазовий оптичний зум;
  • 16 Мп з розміром пікселя 1,0 мкм, об'єктив з діафрагмою f / 2.2 і шістьма лінзами, кут огляду 117 градусів, алгоритми мінімального спотворення зображення, можливість макрозйомки з відстані 4 см.

Основна камера буде захищена стійким до подряпин сапфіровим склом з рамкою з нержавіючої сталі. Фронталка з єдиним модулем на 20 Мп отримає підтримку штучного інтелекту для поліпшення селфі.

Фото, зроблені на основну камеру смартфона Xiaomi Mi9:

Смартфон Xiaomi Mi9 вразить своїми камерами та ціною - фото 308069
Смартфон Xiaomi Mi9 вразить своїми камерами та ціною - фото 308067
Смартфон Xiaomi Mi9 вразить своїми камерами та ціною - фото 308068
Смартфон Xiaomi Mi9 вразить своїми камерами та ціною - фото 308066

Ще один офіційний тизер демонструє різницю в розмірі нижньої рамки між торішнім Mi8 і Mi9. У новинці її товщина складає всього 3,6 мм – на 40% тонше у порівнянні з попередником.

Порівняння Mi8 і Mi9 - фото 308065
Порівняння Mi8 і Mi9

Xiaomi Mi9 представлять в наступну середу, 20 лютого. За словами глави компанії, смартфон буде коштувати менше $ 590.

Читайте також: Xiaomi випустила Android 9 Pie для популярних смартфонів: перелік моделей

Джерело: 4PDA
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