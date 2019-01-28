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Xiaomi Mi 9: перше офіційне зображення смартфона

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Xiaomi Mi 9 - фото 1
Xiaomi Mi 9 / akket

Якщо вірити свіжому витоку інформації у вигляді графічного тизера, то Xiaomi Mi 9 може побачити світ вже менше ніж через місяць – презентація відбудеться 19 лютого.

Крім того, тизер показує наявність екранного сканера відбитка пальця – як у Mi 8 Explorer. У продажу Xiaomi Mi 9 повинен з'явитися в березні 2019 року. Гаджет буде оснащений 6,4-дюймовим AMOLED-дисплеєм з каплевидним вирізом і співвідношенням сторін 19:9.

І ще: Redmi Go: характеристики найбюджетнішого смартфона

Тизер Xiaomi Mi 9 - фото 304128
Тизер Xiaomi Mi 9

Смартфон буде працювати на чіпі Qualcomm Snapdragon 855 з MIUI10 на базі Android 9.0 (Pie). Розміри пристрою будуть аналогічні Xiaomi Mi 8 – 155×75×7,6 мм. Ємність акумулятора складе 3500 мА без підтримки бездротової зарядки, але з швидкою зарядкою Qualcomm QC4.0 на 32 Вт. Ще одне фото, опубліковане президентом компанії, показує потрійний модуль камери флагмана.

Потрійна основна камера одержить сенсори 48 Мп + 12 Мп + сенсор глибини, камера для селфі – 24-мегапіксельний датчик IMX576.

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Джерело: gizmochina
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