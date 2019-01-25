Нова операційна система "вбиває" смартфони Xiaomi

Китайська компанія Xiaomi відома не лише широким асортиментом смартфонів власного виробництва, а й тим, що вона відповідально підходить до питань, пов'язаних з оновленням операційної системи. Втім, цього разу щось пішло не так.

25 січня 2019 року була випущена нове версія операційної системи, яка "вбиває" смартфони Xiaomi Mi A2. Уже відомо, що з цією проблемою стикнулися десятки тисяч власників цих популярних смартфонів.

Після встановлення цього оновлення пристрій іде в циклічне перезавантаження.

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Коли смартфон повинен відобразити екран блокування після увімкнення, він відразу ж перезавантажується, і це повторюється нескінченну кількість разів.

Винним у цьому є січневе оновлення системи безпеки Android, яке співробітники китайської корпорації Xiaomi випустили для моделі Mi A2, запущеної в продаж восени минулого року. Зазначимо, що купити версію 4/32 в Україні можна за 5555 гривень.

Оновлення Xiaomi Mi A2 вбиває смартфони

Щоб повернути смартфону працездатність власникам мобільних пристроїв Xiaomi, які вже зіткнулися з проблемою, необхідно перепрошити пристрій самостійно або звернутися до сервісного центру. Зазначимо, що ця ситуація неабияк підірвала репутацію компанії.

Xiaomi поки не коментує цю ситуацію, але вже відомо, що січневий патч для системи безпеки Android виводить з ладу не всі смартфони Mi A2. Втім, для перестрахування ми рекомендуємо поки вимкнути оновлення ОС, щоб не стати жертвою циклічного перезавантаження.

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