Xiaomi Mi 9 отримає корисну функцію для зйомки

Три об'єктиви смартфона Xiaomi Mi 9 дозволяють користувачеві вибирати різні фокусні відстані, але для цього у кожен конкретний момент часу треба вибирати конкретний об'єктив.

Що робити, якщо треба плавно навести на об'єкт? Справа стає непростою, особливо якщо врахувати, що оптичної стабілізації в цій моделі немає. Але в компанії вже працюють над можливістю, яка напевно буде затребувана.

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Мова йде про плавний зум, який буде працювати за прикладом зуму в звичайній камері. Автоматика сама вибиратиме і перемикати об'єктиви в залежності від того, який об'єкт захоче зняти користувач.

Глава компанії Лей Цзунь відзначає, що реалізувати функцію плавного зуму не просто. По-перше, смартфон має дуже швидко перемикатися між об'єктивами: так, щоб це було непомітно для користувача. По-друге, не повинна змінюватися експозиція і баланс білого, що непросто зробити через різницю в діафрагмах об'єктивів. Тим не менш, компанія вже працює над функцією, і вона має бути реалізована в MIUI приблизно через два місяці.

Xiaomi Mi 9

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