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Xiaomi Mi 8 Youth в незвичайному кольорі показали на фото

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Офіційний дебют Xiaomi Mi 8 Youth очікується 19 вересня 2019 року - фото 1
Офіційний дебют Xiaomi Mi 8 Youth очікується 19 вересня 2019 року / gsmarena

Компанія Xiaomi обіцяє вихід смартфона Mi 8 Youth в незвичайних кольорах і вже показала один з цих кольорів на фото.

На знімку демонструють рожевий градієнтний варіант забарвлення смартфона. На фото видно горизонтальну подвійну камеру, яка відрізняє новинку від решти серії Mi 8 з вертикальними камерами.

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Згідно з більш ранніми витокам, смартфон Mi 8 Youth оснастили 6,26-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + (2280 x 1080 пікселів), 24-мегапіксельною фронтальною камерою і основною подвійною камерою на 12 Мп, сканером відбитків пальців на задній панелі.

Компанія Xiaomi обіцяє вихід смартфона Mi 8 Youth в незвичайних кольорах - фото 275674
Компанія Xiaomi обіцяє вихід смартфона Mi 8 Youth в незвичайних кольорах

Xiaomi Mi 8 Youth запропонують в чорному, рожевому, золотистому, білому, синьому, червоному, сірому, сріблястому, зеленому і двох градієнтних варіантах забарвлення корпусу. Його вартість складе 1999 юанів, тобто приблизно $293.

Офіційний дебют Xiaomi Mi 8 Youth очікується 19 вересня 2019 року. Презентація гаджета відбудеться в місті Ченду, яке називають китайською "столицею панд".

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Джерело: gsmarena
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