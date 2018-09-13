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Xiaomi Mi 8 Youth в незвичайному кольорі показали на фото
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Компанія Xiaomi обіцяє вихід смартфона Mi 8 Youth в незвичайних кольорах і вже показала один з цих кольорів на фото.
На знімку демонструють рожевий градієнтний варіант забарвлення смартфона. На фото видно горизонтальну подвійну камеру, яка відрізняє новинку від решти серії Mi 8 з вертикальними камерами.
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Згідно з більш ранніми витокам, смартфон Mi 8 Youth оснастили 6,26-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + (2280 x 1080 пікселів), 24-мегапіксельною фронтальною камерою і основною подвійною камерою на 12 Мп, сканером відбитків пальців на задній панелі.
Xiaomi Mi 8 Youth запропонують в чорному, рожевому, золотистому, білому, синьому, червоному, сірому, сріблястому, зеленому і двох градієнтних варіантах забарвлення корпусу. Його вартість складе 1999 юанів, тобто приблизно $293.
Офіційний дебют Xiaomi Mi 8 Youth очікується 19 вересня 2019 року. Презентація гаджета відбудеться в місті Ченду, яке називають китайською "столицею панд".
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