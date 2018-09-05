Батькам сподобається: Xiaomi випустила унікальний браслет

Цей гаджет не має "розумної" начинки, але навіть без неї може забезпечити повний контроль за вашою дитиною.

У рамках одного зі своїх суббрендів Xiaomi представила досить незвичайний аксесуар, який покликаний допомогти батькам не упустити дитину з поля зору. Новинка – два браслети, з'єднані за допомогою гнучкого троса.

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Один браслет фіксується на зап'ясті дитини, а другий – на руці одного з батьків. Максимальна довжина при розтягуванні троса може становити 2 метри. На думку розробників, цього цілком достатньо, щоб гуляти разом у людних місцях або ж щоб дитина могла самостійно грати і при цьому не відходила надто далеко.

Новий браслет від Xiaomi / itechnews

Новий браслет від Xiaomi / itechnews

Новий браслет від Xiaomi / itechnews

Кріплення браслетів мають двосторонній механізм зчіплювання, що перешкоджає випадковому роз'єднанню. Обхват регулюється, а спеціальні м'які вставки не дозволять йому сильно здавлювати зап'ястя та натирати шкіру.

Новий браслет від Xiaomi / itechnews

Новий браслет від Xiaomi / itechnews

Сам трос має тришарову структуру. Його зовнішня поверхня виконана з безпечного поліуретану, тоді як серцевиною, прихованою в пластмасі, є дріт з нержавіючої сталі типу 301. Такий трос дуже складно розрізати, він не схильний до зламів і при цьому завжди зберігає гнучкість.

Браслет буде випускатися у двох кольорах, рожевому і блакитному. Ціна його складе всього 39 юанів – приблизно 130 гривень.

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